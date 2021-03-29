"Sığınmacıların Geri Gönderildiği İddiaları Araştırılsın"

Avrupa Birliği (AB) Yunan hükümetinden aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların Türkiye’ye geri gönderildiği yönündeki iddiaları soruşturmasını istedi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHRC) tarafından daha önce de gündeme getirdiği iddialar Yunan yetkililerce reddediliyor.

Midilli adası ziyareti sırasında konuşan AB İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson, “BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin raporunda günddeme getirilen bazı konulara çok daha yakından bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yunan yetkililer sığınmacıların geri gönderildiği iddialarının araştırılması için daha fazla şey yapabilir” dedi.

Johansson ile birlikte katıldığı basın toplantısında iddialara yanıt veren Yunanistan Göç ve Sığınma Bakanı Notis Mitaraçi ise Yunanistan yargısı ve AB sınır kurumu Frontex tarafından “bağımsız soruşturmaların” yürütüldüğünü ve hak ihlallerine rastlanmadığını söyledi. Mitaraçi, AB yetkilisi Johansson’ın eleştiri ve çağrısına, “Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin sığınmacıları geri gönderdiği yönündeki iddiaları her şekilde reddediyoruz. Kaçakçılık ağları nedeniyle onlarca milyon Euro kaybımız olduğunun farkındayız” sözleriyle tepki gösterdi.