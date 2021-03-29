HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Sığınmacıların Geri Gönderildiği İddiaları Araştırılsın"

"Sığınmacıların Geri Gönderildiği İddiaları Araştırılsın"

29.03.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB, Yunan hükümetinden aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların Türkiye’ye geri gönderildiği yönündeki iddiaları soruşturmasını istedi

Avrupa Birliği (AB) Yunan hükümetinden aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların Türkiye’ye geri gönderildiği yönündeki iddiaları soruşturmasını istedi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHRC) tarafından daha önce de gündeme getirdiği iddialar Yunan yetkililerce reddediliyor.

Midilli adası ziyareti sırasında konuşan AB İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson, “BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin raporunda günddeme getirilen bazı konulara çok daha yakından bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yunan yetkililer sığınmacıların geri gönderildiği iddialarının araştırılması için daha fazla şey yapabilir” dedi.

Johansson ile birlikte katıldığı basın toplantısında iddialara yanıt veren Yunanistan Göç ve Sığınma Bakanı Notis Mitaraçi ise Yunanistan yargısı ve AB sınır kurumu Frontex tarafından “bağımsız soruşturmaların” yürütüldüğünü ve hak ihlallerine rastlanmadığını söyledi. Mitaraçi, AB yetkilisi Johansson’ın eleştiri ve çağrısına, “Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin sığınmacıları geri gönderdiği yönündeki iddiaları her şekilde reddediyoruz. Kaçakçılık ağları nedeniyle onlarca milyon Euro kaybımız olduğunun farkındayız” sözleriyle tepki gösterdi.

Başta Midilli olmak üzere Yunanistan’ın çeşitli bölgeleri, 2015 yılında Avrupa’ya sığınmacıların akın etmesiyle oluşan mülteci krizinde en fazla etkilenen yerlerden olmuştu. O dönemde, çoğunluğu Suriye’deki iç savaştan kaçan Suriyeliler’in oluşturduğu yaklaşık 1 milyon mülteci Türkiye’den teknelerde Yunanistan’a sığınarak Avrupa’ya giriş yollarını aramıştı.

AB’nin Türk hükümetiyle 2016 yılında yaptığı anlaşmanın ardından Avrupa’ya sığınanların sayısı büyük oranda azaldı. BM verilerine göre, geçen yıl Yunanistan’a ulaşan sığınmacı sayısı 16 bin olarak kaydedildi.

Yunan Bakan Mitaraçi, Yunanistan’a bağlı beş adadaki mülteci kamplarında şu an 14 bin sığınmacı olduğuna dikkat çekti. 2019 yılında Yunanistan genelindeki toplam 58 bin kampta 92 bin mülteci barınıyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
7 yıl aradan sonra yeniden!7 yıl aradan sonra yeniden!
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

ABD, Hariri suikastı failinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Suikast failinin başına 10 milyon dolar ödül

Fransa'nın Libya'daki büyükelçiliği 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı

7 yıl aradan sonra yeniden!

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memurunun davası başladı

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memurunun davası başladı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kabe’de Ramazan ayı hazırlıkları: Tedbirlere devam kararı

Kabe’de Ramazan ayı hazırlıkları: Tedbirlere devam kararı

Ermenistan: Türkiye ile ilişkilerimizde düzenlemeler yapmalıyız

Ermenistan: Türkiye ile ilişkilerimizde düzenlemeler yapmalıyız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.