Sığınmacıların paylaştırılması için Berlin’den öncü girişim

Maas, diğer AB ülkelerini de sürece katkı sağlamaya davet etti.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Akdeniz’de kurtarılan sığınmacıların kabulüne ilişkin Almanya’nın öncü bir girişim hazırlığı içinde olduğunu açıkladı. “Bağlayıcılığı olan bir paylaştırım mekanizması için yardıma hazır olanlardan oluşan bir ittifaka ihtiyacımız var” diyen Maas, Almanya’nın bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Almanya Yazı İşleri Ağı’na konuşan Dışişleri Bakanı, “Teklifimiz hâlâ geçerli: Almanya hatırı sayılır bir katkı sağlamaya ve kurtarılanlardan sabit bir kontenjanın kabulünü garanti etmeye hazır” ifadelerini kullandı. Sığınmacıları kabul etmeye hazır olan Avrupa ülkeleriyle birlikte bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini söyleyen Maas, diğer Avrupa ülkelerini de bu sürece katkıda bulunmaya davet etti.

“Gelen her gemi için insan hayatına ilişkin yeni bir yakışıksız pazarlığa başlamanın çözüm olamayacağını” savunan Maas, ne yardım ekiplerinin ne de kurtarılanların tüm Avrupa Birliği (AB) üyeleri sığınmacıları almaya hazır olduğunu açıklayana dek bekleyebileceğini vurguladı.