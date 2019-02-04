Sığınmacının sınır dışı edilmesini engelleyen İsveçli aktiviste ceza

STOCKHOLM (AA)- İsveç'in Göteborg kentinde, Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini protesto eden İsveçli aktivist Elin Ersson, 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Göteborg Bölge Mahkemesi'nin yayımladığı açıklamada, Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini, uçakta protesto eden 22 yaşındaki İsveç vatandaşı Elin Ersson'un, havacılık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 14 gün hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Mahkeme, 14 gün hapis cezasını para cezasına çevirdi.

Landvetter Havalimanı'nda Temmuz 2018'de Göteborg- İstanbul seferini yapan ve ülkesine sınır dışı edilecek Afgan göçmeni taşıyan uçak, 22 yaşındaki İsveçli kadın aktivist Elin Ersson'un protestosu nedeniyle 2 saat rötar yapmıştı.

Elin Ersson, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yaparak, 52 yaşındaki Afgan sığınmacıya yapılanın "tamamen yasa dışı'' olduğunu savunarak, sınır dışı kararını protesto etmişti.

Uçakta bulunan Türk yolcuların verdiği destekle duygulanarak göz yaşlarına boğulan Ersson, Türk yolculara teşekkür etmiş ve yetkililerin kontrolünde sığınmacı ile uçaktan inmişti.

Ersson'un 26 yaşındaki Afgan İsmail Khawari'nin sınır dışı edilmesine müdahale etmek için uçağa bindiği ve Khawari'nin başka uçakta olması nedeniyle onun yerine sınır dışı edilen başka bir Afgan için eylem yaptığı ortaya çıkmıştı.

