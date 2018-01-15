Sığır çobanlarından ilham alınmış! 450 TL'ye satılan kot pantolonu giymek cesaret işi

Moda mı şimdi bu?

1 / 22 "OLDUKÇA ATEŞLİ" Online moda devi Asos tarafından "oldukça ateşli" yorumu yapılan pantolon pantolon için müşteriler şaşkına dönerken, kıyafet Twitter'da viral haline geldi. Pantolonun sadece elde yıkamaya uygun olduğu açıklanırken, pek çok kullanıcı böyle bir şeyi asla giymeyeceğini söyleyen yorumlar yazdı.

2 / 22 GELENEKSEL SIĞIR ÇOBANI GİYSİSİ Chaps isimli pantolon, İspanyolların chaparreras teriminin kısaltılmış bir versiyonu aslında. Chaparreras geleneksel olarak İspanya ve Meksika'daki sığır çobanları tarafından giyilen bir kemer ve bacak örtücülerinden oluşan pantolon.

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4 / 22 Bu moda devinin ilk olağandışı kot tasarımı değil. Daha önce de Ağustos ayında piyasaya sürdükleri tuhaf pantolon, oldukça ilgi çekmişti.

5 / 22 Eski kotlardan çizme Moda insanların kişisel tercihlerine dayanır. Dünyaya yayılan moda eğilimleri olsa da insanlar yalnızca kendilerinin beğendiği şeyleri takip eder. Moda trendleri gelir ve geçer. Ancak bazen tamamen anlam verilmeyen garip şeyler moda olabilir. İşte ne pahasına olursa olsun satın almamanız gereken birkaç moda kıyafet örneği...

6 / 22 Transparan ayakkabılar

7 / 22 Büyük beden gömlek

8 / 22 Lateks çorapları olan sandaletler

9 / 22 Farklı renkte çizmeler

10 / 22 Yırtık çoraplar

11 / 22 Popoyu açıkta bırakan yırtık kot

12 / 22 Kürk sandalet

13 / 22 Plastik kot pantolon

14 / 22 Erkek dantel tişört

15 / 22 Çift kot

16 / 22 Tayt çizme

17 / 22 Pantolonla birleşik çizmeler

18 / 22 Kızarmış tavuk bacağı pantolon

19 / 22 Dev tulum

20 / 22 Dev örme kazak

21 / 22 Korse mini etek