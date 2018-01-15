KADIN

Sığır çobanlarından ilham alınmış! 450 TL'ye satılan kot pantolonu giymek cesaret işi

Sığır çobanlarından ilham alınmış! 450 TL'ye satılan kot pantolonu giymek cesaret işi

Ünlü kıyafet markası The Ragged Priest'ın Black Label koleksiyonunda bulunan bir pantolon sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 119 dolara (450 TL) satılan kot pantolonu giymek cesaret istiyor.

Betül Kurucu Betül Kurucu 7 saat önce

Moda mı şimdi bu?

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"OLDUKÇA ATEŞLİ"

Online moda devi Asos tarafından "oldukça ateşli" yorumu yapılan pantolon pantolon için müşteriler şaşkına dönerken, kıyafet Twitter'da viral haline geldi. Pantolonun sadece elde yıkamaya uygun olduğu açıklanırken, pek çok kullanıcı böyle bir şeyi asla giymeyeceğini söyleyen yorumlar yazdı.
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GELENEKSEL SIĞIR ÇOBANI GİYSİSİ

Chaps isimli pantolon, İspanyolların chaparreras teriminin kısaltılmış bir versiyonu aslında. Chaparreras geleneksel olarak İspanya ve Meksika'daki sığır çobanları tarafından giyilen bir kemer ve bacak örtücülerinden oluşan pantolon.
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Bu moda devinin ilk olağandışı kot tasarımı değil. Daha önce de Ağustos ayında piyasaya sürdükleri tuhaf pantolon, oldukça ilgi çekmişti.
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Eski kotlardan çizme

Moda insanların kişisel tercihlerine dayanır. Dünyaya yayılan moda eğilimleri olsa da insanlar yalnızca kendilerinin beğendiği şeyleri takip eder. Moda trendleri gelir ve geçer. Ancak bazen tamamen anlam verilmeyen garip şeyler moda olabilir. İşte ne pahasına olursa olsun satın almamanız gereken birkaç moda kıyafet örneği...
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Transparan ayakkabılar

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Büyük beden gömlek

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Lateks çorapları olan sandaletler

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Farklı renkte çizmeler

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Yırtık çoraplar

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Popoyu açıkta bırakan yırtık kot

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Kürk sandalet

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Plastik kot pantolon

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Erkek dantel tişört

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Çift kot

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Tayt çizme

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Pantolonla birleşik çizmeler

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Kızarmış tavuk bacağı pantolon

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Dev tulum

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Dev örme kazak

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Korse mini etek

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Okuyucu Yorumları1 yorum
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