Sığır tendonları yerli kolajene dönüştü

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de 2017 yılında kadın girişimci biyolog Gamze Kara Mağden tarafından kurulan biyoteknoloji firması "sıfır atık" projesi kapsamında çiftliklerden temin ettiği sığır tendonlarından yüksek teknolojiyle sağlık ve kozmetik sektöründe kullanılmak üzere yerli kolajen üretti.

Biyolog Gamze Kara Mağden tarafından Türkiye'de biyoteknoloji alanına liderlik ve öncülük etmek için 2017 yılında Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ve KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile tam donanımlı laboratuvar altyapısı kurularak deneysel çalışmalara başlayan BUGAMED Biyoteknoloji AR-GE Yazılım firması, 5 kişilik ekiple yenilikçi ürünler ortaya çıkarmak için çabalıyor.

Mağden ve ekibi, sağlık ve kozmetik sektöründe yoğunlukla kullanılan katkı maddelerinden kolajeni yurt dışından uzun sürede ve pahalıya getirmek zorunda kalınca bu soruna çözüm aramak için kolları sıvadı.

Yerli kolajen üretimi için "sıfır atık" projesi kapsamında Balıkesir, İstanbul, Eskişehir gibi kentlerde bulunan çiftliklerdeki sığır tendonlarını toplayan Mağden ve ekibi, yaklaşık bir yıllık çalışma sonunda gramı 300-400 avroya ithal edilen kolajeni üçte bir fiyatına ve tamamen yerli olarak üretmeyi başardı. Mağden ve ekibi tarafından üretilen yerli kolajen, 6 ay içinde piyasaya sunulacak.