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Sığırcık kuşlarından etkileyici gökyüzü dansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:23 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu.Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kış aylarının gelmesiyle birlikte görülen ve sürüler halinde hareket eden sığırcık kuşlarının dansı gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kış aylarının gelmesiyle birlikte görülen ve sürüler halinde hareket eden sığırcık kuşlarının dansı gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu. İlçe merkezi üzerinde akşam saatlerinde gökyüzünde buluşan binlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu şekilde uçması görenlerin ilgisini çekiyor. Zaman zaman gruplara bölünüp yeniden bir araya gelerek, görenlere gösteri sunan kuşlar, izleyenlere de keyifli dakikalar yaşattı. Kuşların her akşam sunduğu görsel şölen, havanın kararmasıyla kuşların gözden kaybolmasıyla sona eriyor.

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