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Sığırcık kuşlarından görsel şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 09:25 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde gökyüzündeki binlerce sığırcık kuşunun uyum içindeki hareketleri, izleyenlere görsel şölen sundu.

Sığırcık kuşlarından görsel şölen

Hikmet SEPET/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde gökyüzündeki binlerce sığırcık kuşunun uyum içindeki hareketleri, izleyenlere görsel şölen sundu.
Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve gökyüzünde sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları, bu kez Kula'da ortaya çıktı. Türkiye'nin UNESCO tescilli ilk ve tek jeoparkına sahip Kula'da gökyüzünde beliren sığırcık kuşlarının adeta dans eder gibi uyumla hareket etmeleri dikkat çekti. Seyir zevki yaratan o anlar, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kuşlar daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

Sığırcık kuşlarından görsel şölenSığırcık kuşlarından görsel şölenSığırcık kuşlarından görsel şölenSığırcık kuşlarından görsel şölen

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