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Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 17:52 | Son Güncelleme

Erzurum'da gün batımında bir araya gelen yüzlerce sığırcık kuşu, topluca yaptıkları hareketlerle izleyenlere görsel şölen sundu

Erzurum'da gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde gökyüzünde buluşan yüzlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu şekilde uçması izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Kuşların gökyüzünde kendine has uçma şekilleri ve zaman zaman gruplara bölünüp yeniden bir araya gelerek yaptıkları gösteri güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşların ilgiyle izlediği görsel şölen, kuşların dağılmasıyla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kuş sürüsü

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