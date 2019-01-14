HABER

Sığırcık kuşlarının dansı büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 19:27 | Son Güncelleme

Sakarya'da yüzlerce sığırcık, kent üzerindeki danslarıyla vatandaşların ilgi odağı oldu

Sakarya kent merkezinde sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta bir görsel şölen sundu.

Akşam saatlerinde kent merkezine akın eden yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde aynı anda kanat çırpması izleyenlerin dikkatini çekti.

Farklı şekiller oluşturarak zaman zaman ayrılıp tekrar birleşen kuşların kent merkezinin farklı bölgelerine giderek dans edercesine uçması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kuşların görsel şölenine şahit olan vatandaşların bazıları bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydetti.

Atatürk Bulvarı'ndaki ağaçların dallarına tüneyen sığırcıklar, çıkardıkları seslerle de dikkatleri üzerlerine toplamayı başardı.

Sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterisini izleyen vatandaşlardan Erdal Sarıbuğa, kuşların güzel görüntüler sergilediğini söyledi.

Son zamanlarda sosyal medyada bu tür görüntüleri çok izlediğini belirten Sarıbuğa, "Görüntüler benim de hoşuma gidince sosyal medyaya koymak için çekim yaptım. Güzel görüntüler." diye konuştu.

İbrahim İşçi de güzel bir ortamın oluştuğunu ve kuşların dansının insana tebessüm ettirdiğini söyledi.

Türk toplumunun hayvanlara değer verdiğini dile getiren İşçi, "Çok güzel görüntüler. Allah insanlara topluma ne güzel bir hikmet sunmuş. Bunu değerlendirmek bizlere düşmüş." dedi.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Menderes'te yağmur sularının biriktiği arazide derin çatlak oluştuMenderes'te yağmur sularının biriktiği arazide derin çatlak oluştu
Kadınlardan 'erken yaşta evliliğe af' tepkisi - YenidenKadınlardan 'erken yaşta evliliğe af' tepkisi - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
görsel şölen kuşlarının gökyüzündeki dansı sığırcık kuşları

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Milyoner'e damga vuran yarışmacı efsane şarkıyı bilemedi!

Milyoner'e damga vuran yarışmacı efsane şarkıyı bilemedi!

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de fabrikada patlama: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı

Çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı

CHP'li vekilden Sayısal Loto ve Milli Piyango için şaibe iddiası: Bilimsel gerçekliğin üzerinde!

CHP'li vekilden Sayısal Loto ve Milli Piyango için şaibe iddiası: Bilimsel gerçekliğin üzerinde!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan Trump'a tepki

AK Parti'den Trump'a ilk tepki: Hastalıklı...

Fatih Tezcan'a kötü haber! Ankara Barosu'ndan 'Atatürk'e hakaret'ten suç duyurusu

Fatih Tezcan'a kötü haber! Suç duyurusunda bulundular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.