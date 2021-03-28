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  4. Sığırcık kuşlarının göçünü ölümsüzleştirmek için 5 gün bekledi! Mucize gibi

Sığırcık kuşlarının göçünü ölümsüzleştirmek için 5 gün bekledi! Mucize gibi

28.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sığırcık kuşlarının göç sırasında tehlikelerden korunmak için yaptığı toplu gösteriyi fotoğraflamayı başaran İrlandalı fotoğraf sanatçısı James Crombie, kareyi ölümsüzleştirebilmek için fotoğrafı çektiği yerde 5 gün kadar konakladığını, 50 kez de bölgeye ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Sığırcık kuşlarının göçünü ölümsüzleştirmek için 5 gün bekledi! Mucize gibi

İrlanda’nın Lough Ennell gölü civarında sığırcık kuşlarının gökyüzündeki toplu şöleni fotoğraf sanatçısı James Crombie görüntülendi. Sığırcıkların toplu gösterisinde ortaya dev kuş görseli çıktı. Crombie, bu eşsiz görüntüyü yakalamak için bölgede 5 gün boyunca konakladığını ve yaklaşık 50 kez bölgeyi ziyaret etmesi sonrası oluşan mucizeyi yakalamayı başardığını açıkladı.

MIRILDANMA ADI VERİLİYOR

Uzmanlar, sığırcık kuşlarının bu kadar yakından uçarak dev bir kütle hale gelip ortaya şekil çıkarmalarının hayret verici olduğunu belirterek bu senkronize hareketi, göç sırasında potansiyel tehlikelerden korunmak için yaptıklarını belirtti.

Sürüye hiçbir kuşun liderlik etmediği, her sığırcığın yanındaki kuşa göre kendini ayarlayarak uçtuğu ifade edildi. Sığırcık kuşlarının hem tekil olarak mesafe ayarladığını ve hem de çoğul olarak bir bütün kütle halinde hareket ettiği bu harekete uzmanlar “Mırıldanma” (Murmuration) ismini veriyor. Kuşların çarpışmalardan nasıl kaçınmayı başardıkları hala biraz gizemini koruyor, ancak bazı bilim insanları, bazı sığırcıkların bir dönüş başlattıklarında kararın, bir dalga gibi ‘mırıldanma’ olarak sürünün geri kalanına yayıldığını öne sürüyor.

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DHA

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İrlanda

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