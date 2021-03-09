Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki şaşkına çeviren görüntüsü!

Fotoğrafçı James Crombie tarafından çekilen fotoğraflar, İrlanda Mullingar'da bulunan bir nehir üzerinde mükemmel bir şekilde senkronize olmuş kuş sürüsünü gösteriyor. Hiç şüphesiz görüntüler oldukça şaşırtıcı.

BU ANI YAKALAYABİLMEK İÇİN 50 KEZ GİDİP GELDİ

Fotoğrafçı Crombie, kuşların fotoğraflarını çekmek için buraya tam 50 kez gidip geldi. Yakın zamanda İrlanda Basın Fotoğrafçıları Derneği tarafından yılın basın fotoğrafçısı seçilen Crombie, The Irish Times'a şunları söyledi: ''Buraya istediğim görüntüyü elde edene dek tam 50 kez gidip geldim. Şekiller yaptıklarını görebiliyordum. Ancak beklemek istedim. İstediğim görüntüleri elde etmem aylar aldı ve mükemmel fotoğrafları bulana kadar 400 ila 500 kare çektim.

Gölün etrafındaki sazlıklara yuva yapıyorlar ve her dört veya beş günde bir gün batımına doğru hareket ediyorlar ve hareket ettiklerinde şekiller oluşturuyorlar. Ve işte bu anı yakalayabildiğim için çok mutluyum."

Sığırcıklar, avcılara karşı bir koruma biçimi olarak, sıcak kalmak ve hatta iletişim kurmak için bu şekilde birlikte uçuyorlar.

