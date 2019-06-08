HABER

Sığırcık otomobilin motorunda yavruladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 13:36 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir aracın motoruna yumurtlayan anne sığırcığın, 6 yavrusu oldu.İlçede aracına binen Suat Ögel, otomobilin motorundan sığırcıkların yumurtalarını fark etti ve daha sonra aracını olduğu yerde bıraktı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir aracın motoruna yumurtlayan anne sığırcığın, 6 yavrusu oldu.
İlçede aracına binen Suat Ögel, otomobilin motorundan sığırcıkların yumurtalarını fark etti ve daha sonra aracını olduğu yerde bıraktı. İki gün sonra baktığında 6 sığırcık yavrusu olduğunu gördü.
Otomobiline 2 gün boyunca binmediğini söyleyen Suat Ögel, "Aracıma binerken elemanlarım aracın etrafında bir sığırcık dolandığını söyledi ben de aracımı kontrol ederken otomobilin motorunda sığırcık yumurtasını fark ettim daha sonra aracıma hiç binmedim sürekli kontrol ediyorum ve sığırcıkların yavruları oldu sığırcıklar büyüyene kadar aracıma binmiyorum” dedi.

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
Yusufeli'nde, dut pekmezi geleneği sürdürülüyorYusufeli'nde, dut pekmezi geleneği sürdürülüyor
Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdıTrabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı

Ortak tatbikat! 5 bin asker katılıyor

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İstanbul surları tehlike altında

Büyük tehlike: Görüldüğü andan itibaren yok edilmeli

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.