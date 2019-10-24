HABER

Sığırcıkların görsel şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 20:05 | Son Güncelleme

Ardahan'da sığırcık sürüsünün gün batımı sırasında birlikte toplu hareketleri görsel şölene dönüştü

Ardahan'da sığırcık sürüsünün gün batımı sırasında birlikte toplu hareketleri görsel şölene dönüştü.

Kentteki yüzlerce sığırcık akşam saatlerinde gün batımı sırasında Kura Nehri'nin Ardahan Köprüsü mevkisindeki sazlığa geldi.

Gruplar halinde bölgeye gelen kuşlar, dakikalar içinde büyük sürüye dönüştü.

Minarelerden yükselen ezan sesine denk gelen sığırcıkların havadaki toplu hareketleri adeta görsel şölene dönüştü.

Sığırcıklar dakikalarca süren uçuşun ardından ağaçlara kondu.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
GÜNCELLEME - Sakarya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralıGÜNCELLEME - Sakarya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Lokum kutusunu fırlatan AP milletvekili cezalandırıldıLokum kutusunu fırlatan AP milletvekili cezalandırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan sığırcık

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

İkinci yargı paketiyle ilgili flaş gelişme

İkinci yargı paketiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den gelen lokum kutusunu fırlatan AP milletvekili cezalandırıldı

Türkiye'den gelen lokum kutusunu fırlatmıştı! 'Kabul edilemez bir davranış'

Kirpi avcılarına 8 bin lira para cezası

Kirpi avcılarına 8 bin lira para cezası

Esed rejimi İdlib'de pazar yerine saldırdı: 7 ölü

Esed rejimi pazar yerine saldırdı: 7 ölü

Fatih'te kafedeki uyuşturucu pazarlığı kamerada 

Kirli pazarlık kamerada! Gece bekçileri yakaladı

Sahte polisler, gerçek polislere yakalandı

Sahte polisler, gerçek polislere yakalandı

İBB'den Eyüpsultan'daki trafik ışıkları ile ilgili açıklama

Bu görüntüye ilişkin İBB'den açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.