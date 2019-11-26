HABER

Sığırcıkların İstanbul semalarında görsel şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 08:57 | Son Güncelleme

Beylikdüzü semalarında sürüler halinde hareket eden sığırcık kuşları, görsel bir şölen oluşturdu.

Sığırcıkların İstanbul semalarında görsel şöleni

Beylikdüzü semalarında sürüler halinde hareket eden sığırcık kuşları, görsel bir şölen oluşturdu. Sığırcıkların dansı, izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle sıcak bölgelere göç eden sığırcık kuşları akşam saatlerinde Beylikdüzü semalarında birbirinden ilginç görüntüler oluşturdu. Zaman zaman birbirlerinden ayrılsalar de kısa sürede yeniden bir araya gelen kuş sürüsü özgürce dans ederken, bazı vatandaşlar bu doyumsuz manzarayı büyük keyifle izledi. Görsel şölene dönüşen sığırcıkların dansı saatlerce sürdü. Birbirlerine çarpmadan dakikalarca havada süzülen sığırcıklar görenleri hayran bıraktı. Havanın tamamen kararmasıyla ortadan kaybolan kuşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sığırcıkların İstanbul semalarında görsel şöleni

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Toker: İhalelerde istisnalar kural olduToker: İhalelerde istisnalar kural oldu
Kış lastiği için son 4 günKış lastiği için son 4 gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duyan oraya akın etti! Jet Fadıl Caprice Gold'u karıştırdı!

Duyan oraya akın etti! Jet Fadıl Caprice Gold'u karıştırdı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Doğal gaz faturasında yüzde 35 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 35 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ponzi Arzu’ya 300 yıl hapis talebi

Ponzi Arzu’ya 300 yıl hapis talebi

MSB: Eylem hazırlığındaki 7 terörist öldürüldü

MSB: Eylem hazırlığındaki 7 terörist öldürüldü

Son dakika! Peş peşe operasyonlar! Gözaltılar var

Peş peşe operasyonlar! Gözaltılar var

Aile Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın teşkilat yapılarında değişiklik Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Fatih ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Fatih ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Malezya Kraliçesi 'Kuruluş Osman' dizisini tavsiye etti

Kraliçe'den övgü dolu sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.