Sığla ağacı nedir, faydaları neler?

Latince adı “luqudiambar orientalis” olan sığla ağacı, halk arasında “günlük ağacı” olarak bilinir. Özellikle kabuğu ve mevsimlik ürettiği balzamı birçok hastalıkta tedavi amaçlı kullanılır. Kozmetik ve ilaç sektörüne olan katkısı nedeniyle oldukça yararlı ve önemli bir ağaçtır.

Sığla Ağacı Özellikleri

Sığla ağacı, “Acıfındıkgiller” familyasından olup bol yağış alan canlı iklimlerde yetiştirilir. Dünyada oldukça ender bulunan bu ağaç ülkemizde yalnızca Batı Akdeniz ile Güney Ege arasında bulunur. Ağaçların boyu 25 ile 40 metre arasında değişkenlik gösterebilir. Sonbaharda bolca yaprak döken sığla ağacı yaşlandıkça gövdesinin rengi koyulaşır ve kalınlaşır, cüssesine rağmen çiçekleri oldukça küçük yetişir. Meyve olarak tohum veren sığla ağacı, günlük yaşamda sıklıkla kullanılmasının yanı sıra, ilaç sanayisinde de faydalı bir ağaç türüdür.

Tarihçesi Buzul Çağı’na kadar dayanan sığla ağaçları, aynı zamanda sağlam ve uzun ömürlü olmasıyla bilinir. Sağlıklı bir sığla ağacının yaşı 300’e kadar çıkabilir. Bol su ve nem ihtiyacı duyan ağaç, Türkiye dışında Rodos Adası’nda da yetişebilir. Bilinen en eski çağlardan beri çeşitli şekillerde kullanılan sığla ağacı yağı, Osmanlı döneminde de güçlü bir ticaret kaynağı olarak görülmüştür. Aynı zamanda Mısır kraliçesi tarafından da kullanıldığı söylenen sığla ağacı yağı, günümüzde de oldukça değerli bir madde olarak bilinir.

İlaçtan kozmetiğe birçok alanda yararlı olan sığla ağacının özü, ek gıda olarak da tüketilebilir. Özün elde edilmesi işlemi sırasında gövde oyulur ve içerisindeki yararlı balzam çıkarılır. Genelde öz çıkarma işlemi bahar aylarında ağacın gövdesinin oyulması ile başlanır, yaz aylarının sonunda da bu oyuklarda biriken balzamın toplanması ile son bulur. Özün çıkarılması uzun ve uğraş gerektiren bir işlem olduğundan, sığla ağacı yağı oldukça değerlidir.