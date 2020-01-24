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Sigmar Gabriel Deutsche Bank'a geçiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

Türkiye ile yakın ilişkilere sahip eski dışişleri bakanı Sigmar Gabriel'in Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın teftiş kurulu üyeliğine getirileceği bildirildi.

Sigmar Gabriel Deutsche Bank'a geçiyor

Almanya'nın eski dışişleri ve ekonomi bakanlarından Sosyal Demokrat Partili (SPD) Sigmar Gabriel'in Deutsche Bank teftiş kurulu üyeliğine getirileceği bildirildi.

Deutsche Bank'tan Cuma günü yapılan açıklamada Gabriel'in geçen yıl sonunda görevi bırakan Jürg Zeltner'in yerine geçeceği kaydedildi. Zeltner geçen yaz göreve getirilmiş, ancak mali teftiş kurulunun üyeliğe itirazı nedeniyle geçen yılın sonunda görevini bırakmıştı.

Teftiş Kurulunda boş kalan koltuğu doldurmak için arayışa giren Banka yönetiminin Gabriel'i atayacağı, ardından üyeliğin Mayıs ayında yapılacak Hissedarlar Genel Kurulunda oylamaya sunulacağı bildirildi.

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada Gabriel'in bir siyasetçi olarak "büyük bir deneyim hazinesine" sahip olduğuna vurgu yapıldı. Teftiş Kurulu Başkanı Paul Achleitner, Sigmar Gabriel'in "Avrupa'ya ve transatlantik ilişkilere bağlılığını" vurgulayarak "Jeopolitik, ekonomik ve toplumsal sınamaların hakim olduğu bir dönemde küresel bir bankanın tamamen yeni beklentiler ve talepleri karşılaması gerektiğini" kaydetti.

Gabriel ise yaptığı açıklamada Deutsche Bank teftiş kurulu üyeliğine getirilmesinin kendisi için "büyük bir şeref" olduğunu belirterek "Avrupa'nın en büyük mali kuruluşlarından biri olarak Deutsche Bank'ın Alman ve Avrupa ekonomisinin geleceğinin şekillendirilmesinde rol oynamak için fırsat ve sorumluluğa sahip olduğunu, buna kendisinin de katkı sunmak istediğini" söyledi.

"Katarlı büyük hissedarlar Gabriel'e güveniyor"

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt ise mali çevrelere dayandırarak Gabriel'in Katarlı büyük hissedarların güven duyduğu bir isim olduğunu belirtti. Gabriel'in Aşağı Saksonya eyaleti başbakanı olduğu 1999-2003 yıllarında, Katar hanedanının hissedar olduğu Volkswagen'in teftiş kurulunda yer aldığını hatırlatan gazete, Katarlı büyük hissedarlarla Gabriel arasındaki ilişkilerin bu döneme dayandığını yazdı.

60 yaşındaki Gabriel Aralık 2013-Mart 2018 döneminde Başbakan Yardımcılığı yapmış, Angela Merkel kabinesinde dokuz yıl süresince kabinede yer alarak Çevre Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenmişti. 2009-2017 yılları arasında SPD Genel Başkanı olarak görev yapan Gabriel, meclisteki görevlerinden Kasım ayında istifa etmişti. Gabriel, son olarak Alman-Amerikan dostluk ve işbirliğini geliştirme amaçlı faaliyet gösteren Atlantik-Brücke (Atlantik Köprüsü) adlı derneğin idari yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye ile Almanya arasında yoğun bir krizin yaşandığı 2017 yılında Dışişleri Bakanı olan Gabriel, ilişkilerin normalleşmesi için yoğun çaba gösteren isimlerden biri olmuştu. Gabriel ve Türk mevkidaşı Çavuşoğlu özel görüşmelerde bir araya gelerek krizin yatışmasına katkı sağlamış, Gabriel'in Çavuşoğlu'nu Almanya ziyareti sırasında evinde ağırlaması ve çay servisi yaptığı fotoğrafların paylaşılması Alman kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

rtr/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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