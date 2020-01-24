Sigmar Gabriel Deutsche Bank'a geçiyor

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada Gabriel'in bir siyasetçi olarak "büyük bir deneyim hazinesine" sahip olduğuna vurgu yapıldı. Teftiş Kurulu Başkanı Paul Achleitner, Sigmar Gabriel'in "Avrupa'ya ve transatlantik ilişkilere bağlılığını" vurgulayarak "Jeopolitik, ekonomik ve toplumsal sınamaların hakim olduğu bir dönemde küresel bir bankanın tamamen yeni beklentiler ve talepleri karşılaması gerektiğini" kaydetti.

Deutsche Bank'tan Cuma günü yapılan açıklamada Gabriel'in geçen yıl sonunda görevi bırakan Jürg Zeltner'in yerine geçeceği kaydedildi. Zeltner geçen yaz göreve getirilmiş, ancak mali teftiş kurulunun üyeliğe itirazı nedeniyle geçen yılın sonunda görevini bırakmıştı.

Gabriel ise yaptığı açıklamada Deutsche Bank teftiş kurulu üyeliğine getirilmesinin kendisi için "büyük bir şeref" olduğunu belirterek "Avrupa'nın en büyük mali kuruluşlarından biri olarak Deutsche Bank'ın Alman ve Avrupa ekonomisinin geleceğinin şekillendirilmesinde rol oynamak için fırsat ve sorumluluğa sahip olduğunu, buna kendisinin de katkı sunmak istediğini" söyledi.

"Katarlı büyük hissedarlar Gabriel'e güveniyor"

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt ise mali çevrelere dayandırarak Gabriel'in Katarlı büyük hissedarların güven duyduğu bir isim olduğunu belirtti. Gabriel'in Aşağı Saksonya eyaleti başbakanı olduğu 1999-2003 yıllarında, Katar hanedanının hissedar olduğu Volkswagen'in teftiş kurulunda yer aldığını hatırlatan gazete, Katarlı büyük hissedarlarla Gabriel arasındaki ilişkilerin bu döneme dayandığını yazdı.

60 yaşındaki Gabriel Aralık 2013-Mart 2018 döneminde Başbakan Yardımcılığı yapmış, Angela Merkel kabinesinde dokuz yıl süresince kabinede yer alarak Çevre Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenmişti. 2009-2017 yılları arasında SPD Genel Başkanı olarak görev yapan Gabriel, meclisteki görevlerinden Kasım ayında istifa etmişti. Gabriel, son olarak Alman-Amerikan dostluk ve işbirliğini geliştirme amaçlı faaliyet gösteren Atlantik-Brücke (Atlantik Köprüsü) adlı derneğin idari yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.