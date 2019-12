Sign of the City Awards 2019 sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA)- Şehirlere yaşam değeri katan, geliştiren, değiştiren projelerin ödüllendirildiği ‘Sign of the City Awards 2019’ görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Hürriyet Gazetesi'nin öncülüğünde, 6 yıl önce gayrimenkul ve inşaat sektörünü teşvik etmek üzere yola çıkan ve bu süre içerisinde Türkiye'nin en prestijli gayrimenkul platformu olarak kabul edilen; Sign of the City Awards töreni Beşiktaş Swissotel The Bosphorus’da gerçekleşti.

ALANINDA UZMAN JÜRİ ÜYELERİ TARAFINDAN BELİRLENDİ

En İyi Konut Projeleri, En İyi Ticari Projeler, En İyi Hizmet Yapıları, Kent, Mimarlık ve Etkileşim, İletişim ve Yönetim başlıklı 5 ana kategori altında tamamlanan ve devam eden projelerde kazananlar, Türkiye’nin kendi alanlarında seçkin isimlerinden oluşan jürisi tarafından belirlendi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKAN YARDIMCISI FATMA VARANK: GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ HAYAL KURMAKLA BAŞLAR

Törenin açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, sözlerine ödül töreninin inşaat ve gayrimenkul sektörüne heyecan, enerji ve motivasyon katacağını düşündüğünü dile getirerek başladı. Demirören Medya Grubu olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Varank, “Şehirler her şeyden önce birer mekandır. Şehircilik ise mekanların düzenli, sağlıklı, kimlikli bir yaşam haline getirilmesi için ortaya konulan gayrettir. Bu gayret hayal kurmakla başlar. Her düşünce hayallerle birlikte şehre işlenir. Kimliğimizi, kültürümüzü hayat biçimimizi şehirlere yansıtarak hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyorsunuz. Bu vesile ile ödüle layık görülen tüm projeleri ve firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.