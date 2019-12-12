Sign of the City Awards 2019 sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA)- Şehirlere yaşam değeri katan, geliştiren, değiştiren projelerin ödüllendirildiği ‘Sign of the City Awards 2019’ görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Hürriyet Gazetesi'nin öncülüğünde, 6 yıl önce gayrimenkul ve inşaat sektörünü teşvik etmek üzere yola çıkan ve bu süre içerisinde Türkiye'nin en prestijli gayrimenkul platformu olarak kabul edilen; Sign of the City Awards töreni Beşiktaş Swissotel The Bosphorus’da gerçekleşti.
ALANINDA UZMAN JÜRİ ÜYELERİ TARAFINDAN BELİRLENDİ
En İyi Konut Projeleri, En İyi Ticari Projeler, En İyi Hizmet Yapıları, Kent, Mimarlık ve Etkileşim, İletişim ve Yönetim başlıklı 5 ana kategori altında tamamlanan ve devam eden projelerde kazananlar, Türkiye’nin kendi alanlarında seçkin isimlerinden oluşan jürisi tarafından belirlendi.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKAN YARDIMCISI FATMA VARANK: GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ HAYAL KURMAKLA BAŞLAR
Törenin açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, sözlerine ödül töreninin inşaat ve gayrimenkul sektörüne heyecan, enerji ve motivasyon katacağını düşündüğünü dile getirerek başladı. Demirören Medya Grubu olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Varank, “Şehirler her şeyden önce birer mekandır. Şehircilik ise mekanların düzenli, sağlıklı, kimlikli bir yaşam haline getirilmesi için ortaya konulan gayrettir. Bu gayret hayal kurmakla başlar. Her düşünce hayallerle birlikte şehre işlenir. Kimliğimizi, kültürümüzü hayat biçimimizi şehirlere yansıtarak hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyorsunuz. Bu vesile ile ödüle layık görülen tüm projeleri ve firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
DEMİRÖREN MEDYA GAZETELERDEN SORUMLU TİCARİ GRUP BAŞKANI EMRAH KURTOĞLU: KATILIMCILARIMIZA ULUSLARARASI BİR ORTAMDA TANITIM İMKANI SUNDUK
Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu ise yaptığı konuşmada, yarışmanın sektör içindeki önemine dikkat çekerek, “Şehirlerin çehresi günden güne değişiyor. Bu noktada Hürriyet Gazetesi önderliğinde bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz Sign of the City Ödülleri ve benzeri girişimlerin önemi çok büyük. Hepinizin bildiği gibi 2019 yılı itibariyle bulunduğumuz coğrafyanın koşulları ve küresel ekonomideki belirsizlikler pek çok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründeki ticari faaliyetlerde de yavaşlamaya neden oldu. İnşaat sektörünün Türk ekonomisindeki kritik önemi nedeniyle bu yavaşlamadan tüm sektörler etkilendi. Bu yıl Alkaş tarafından düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması ile güçlerimizi birleştirdik. Böylelikle Sign of the City katılımcılarına bir ödülden öte uluslararası bir ortamda kendilerini tanıtma olanağı sunduk” dedi.
JLL YÖNETİM KURULU BAŞKANI AVİ ALKAŞ: BAŞARININ ÖDÜLLENDİRİLMESİ KADAR GÜZEL BİR ŞEY OLAMAZ
Heyecan ve sevinci bir arada yaşadıklarını dile getiren Alkaş JLL Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, “Altı senedir sürdürdüğümüz Hürriyet Sign of the City Jürisi’nin devamının sağlandığını görmek ve bu devamlılığın geleceğe de taşınacağının umudunu bulmak çok keyif verici. Bu ödüller, sektörümüzün başarılı örneklerini, sektöre yön veren farklı uygulamalarını vurguladığı için çok önemsediğimiz bir çabanın sonucunda ortaya çıkan ödüllerdir. Dolayısıyla başarının ödüllendirilmesi kadar güzel bir şey olamaz” dedi.
KENT TASARIMCISI PROF. DR. GÜZİN KONUK: SIGN OF THE CITY SEKTÖRÜN BULUŞTUĞU TEK PLATFORM
Bu yıl altıncısı düzenlenen ödül töreninin sektörün buluştuğu en güzel ve tek platform olduğunun altını çizen Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk, “Gayrimenkulle ilişkili bütün kentsel projelerin yarıştığı, değere konduğu güzel bir ortam” dedi. Jüri eş başkanı Prof Dr. Suha Özkan ya da World Architecture Community Kurucu Başkanı ise “Bizler insan çevresinin güzelleşmesinin gayrimenkul aracılığıyla olacağını düşünüyoruz. Özellikle kentlerde yer alan bir grubuz. Dolayısıyla çevrenin güzelleşmesi, oradaki mimarlığın iyi kullanılmasıyla olabiliyor. Gayrimenkule yapılacak her türlü değerlendirme yüceltme güzelleştirme bu ödülün bir parçasıdır” şeklinde konuştu.
AVRUPA KONUTLARI SATIŞ KOORDİNATÖRÜ VAROL TEZMEN: SEKTÖRÜ DESTEKLEYEN VE TEŞVİK EDEN BİR TÖREN
Sign of the City ödüllerinin sektöre katkısının çok önemli bir rolü olduğunu söyleyen Avrupa Konutları Satış ve Pazarlama Koordinatörü Varol Tezmen ise “Türkiye’nin son 10 yılında çok ciddi ve güzel projeler üretildi. Bu projelerin desteklenmesi açısından bu ödül töreni çok önemli. Bu tören Türkiye’de ilk defa yapılan bir tören. O yüzden sektörü destekleyici ve teşvik edici bir unsur olarak ortaya çıktı. Sektör olarak devamının gelmesini de istiyoruz” dedi.
E=MC2 ‘YE BÜYÜK ÖDÜL
Birbirinden seçkin projelerin katıldığı yarışmaya kurucu başkanlığını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın yaptığı Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı, kurulmasında son aşamalara gelinen Temel Bilimler Üniversitesi E=MC2 formülünden esinlenerek hazırlanan mimari projesi ile katıldı. Vakıf, aylardır süren titiz çalışmalar ve uzun süreçler sonunda sektörün en prestijli yarışması olan Sign of the City Awards ‘ta En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı
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