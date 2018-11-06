İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Millet Bahçeleri Cumhurbaşkanımızın, vatandaşımızın talebini çok net görerek açıkladığı büyük bir projedir. İlk yüz günde 18 ilde 33 bahçe yapıyoruz. İnşallah ikinci ve üçüncü yüz günlük planlarda her ilimizde en az bir tane olacak şekilde Millet Bahçesi yapacağız." dedi. Kurum, Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenen "Sign Of The City Awards Ödül Töreni"ne katıldı. Gayrimenkul sektörünün içerisinden geldiğini anımsatan Kurum, "Yeni hükümette de Çevre ve Şehircilik Bakanı oldum. Allah böyle bir görevi nasip etti. Geldiğimizde sektörümüzde toplantılar yaptık ve sektörümüzle bir araya geldik, problemler neyse bunları masaya yatırdık. Hem sektör temsilcileriyle hem de sektörü ilgilendiren tüm kurumlarla istişarelerde bulunduk. Bize düşen hızlı bir şekilde sektörün içinde bulunduğu problemleri aşmak için çalışmalar yapmaktı." diye konuştu. Bakan Kurum, ilk çalışmalarının "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla başlayan konut satış kampanyası olduğunu dile getirerek, bu kampanyayla çok güzel satışlar gerçekleştiğini söyledi.

\ - "Gereksiz işleri tasfiye ettik" Bu kampanyanın diğer sektörleri de tetiklediğini ifade eden Kurum, şunları aktardı: "Bunun dışında ülkenin bulunduğu ekonomik savaş içerisinde bazı şeyleri de gözden geçirmemiz gerekiyordu. Bu savaş noktasında bizim de gereksiz gördüğümüz, başlamış ama çok ilerlememiş, yapmasına şu an için çok acil ihtiyaç olmayan işlerin tasfiye edilmesi kararını aldık. Buna ilişkin bize bağlı kurum ve kuruluşlara yazı gönderdik. Toplu Konut İdaresi'ne, Emlak Konut'a, İller Bankası'na, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne... Gereksiz gördüğümüz işlerin tasfiyesi edilmesini ve bu işlere devam edilmemesini içeren bir yazı yazdık. Buna ilişkin de gereksiz işlerin tasfiyesini gerçekleştirdik. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile, biliyorsunuz AK Parti iktidarında yaklaşık 2003'ten bu güne 840 bin konut ürettik. Bu konutları alan vatandaşlarımıza da TEFE, TÜFE artışıyla satış yaptık. Bu artışların da yüzde 8,10 ve 12'yi geçmeyecek şekilde düzenlemesini yaptık. Vatandaşımızın daha rahat ödemesi noktasında bir düzenleme yapmış olduk."

Kurum, sonrasında otopark yönetmeliğini çıkardıklarını hatırlatarak, büyükşehirlerde her daireye bir otopark yapılmasını içeren bir düzenleme yaptıklarını söyledi. Düzenlemenin sadece bununla kalmadığını da ifade eden Kurum, "park et-devam et" uygulamasıyla imar planlarında otopark zorunluluğunu getirdiklerine dikkati çekti. Şehir merkezinde kamu alanlarının altına otopark yapabilme imkanını getirdikleri bilgisini veren Kurum, bunun büyükşehirlerdeki otopark ihtiyacını karşılayacak önemli bir adım olduğunu kaydetti. \ - Millet Bahçeleri Kamu binalarıyla ilgili standartlarına ilişkin de düzenlemeler yapıldığını belirten Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız liderliğinde 100 günlük eylem planlarını açıkladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz de 39 eylemle bu 100 günlük plana girdik. Bu eylem planları içerisinde tüm sektörleri ilgilendiren hem şehircilik anlamında hem de çevre anlamında birçok eylemimiz var. Katı atık, atık su tesisleri, içme suyu altyapısı, kanalizasyon altyapısı.

Millet Bahçeleri Cumhurbaşkanımızın, vatandaşımızın talebini çok net görerek açıkladığı büyük bir projedir. İlk yüz günde 18 ilde 33 bahçe yapıyoruz. İnşallah ikinci ve üçüncü yüz günlük planlarda her ilimizde en az bir tane olacak şekilde Millet Bahçesi yapacağız. Bu bahçeler, sadece İstanbul'da kişi başı yeşil alan miktarını yaklaşık yüzde 10 artırıyor. Yurt dışına gittiğimizde gördüğümüz ve imrendiğimiz ama 'Burada neden yok?' varsa da 'Neden az?' dediğimiz Mille Bahçelerini şehirlerimize kazandıracağız. Bu bahçelerin içinde vatandaşımızın her türlü ihtiyacını giderecek millet kıraathaneleri, sosyal alanlar, kültürel alanlar, sporla alakalı aklınıza ne geliyorsa bunların yapılacağı alanlar da inşa edilecek. Bu inşa edilen alanların büyük kısmı en iyi lokasyondaki arazilerdir." Kurum, iklim değişikliği konusunun da sürekli gündemlerinde olduğunu dile getirerek, bunlara ilişkin özellikle Karadeniz bölgesi ve İstanbul olmak üzere tüm illeri kapsayacak eylem planı hazırladıklarını kaydetti.

\ - İmar barışı İmar barışı konusuna da değinen Kurum, şunları aktardı: "Bugünlerde yapılan kaçak yapıları ilgilendirmiyor. Bunlarla da ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu kaçak yapıların olmasına veya şehirlerimizin silüetini bozmasına müsaade etmeyeceğiz. 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, binaları içeriyor. Bu binaların aslına bakarsanız elektriğini, suyunu, doğal gazını alabilmesi, bunları ipotek gösterebilmesi için çıkarılmış bir yasa. Çok ciddi bir talep var, 8,5 milyonun üstünde bir talep geldi. Biz de bunun karşısında duyarsız kalmadık. Bu süreci de 31 Aralık 2018'e kadar uzattık. Diğer bir projemiz yine hazineye ait arazilerin kiralanması ve satışı. Bunlara ilişkin de ilk önce kiralanmış arazileri ecrimisil bedeli üzerinin yarısından 10 yıllık bedelle kiralayarak vatandaşımızın 10 yıl sonunda bunları satın almasının önünü açtık. Bu sayede tarımın önünü açmış olduk." \ - Kentsel dönüşüm Bakan Kurum, arz talep dengesi çerçevesinde kentsel dönüşümün devam ettirilmesinin de büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Yabancıya mülk edinme düzenlemesine ilişkin de konuşan Kurum, şunları söyledi: "Daha önce 1 milyon dolar olan sınırı, 250 bin dolara çektik. Yurt dışında yaşayan vatandaşların bunları alabilmesi noktasında da ciddi düzenlemeler yapıyoruz. Bu eylül ayını geçen sene eylül ayına kıyasladığımızda yüzde 151 bir artış sergiledi, yaklaşık 5 bin 615 satış gerçekleşti. Bizim bu yasadan beklentimiz, önümüzdeki süreçte yıllık 12 milyar dolar seviyelerine gelmesidir. Çünkü bu ülke bunu hak ediyor. Benim çok önemsediğim bir proje, mekansal stratejik planımızı hazırlıyoruz. Tüm ülke genelinde, ülkenin bu süreçten sonra yapılaşmasını, büyümesini öngören ve bu büyümeye yön verecek mekansal strateji planını hazırlıyoruz. Bu plana ilişkin 81 ilimize yazı yazdık, şehirlerin taleplerini, büyüme öngörülerini, nüfus artışlarını, şehirleriyle ilgili alması gereken kararları alıp bize bildirmelerini istedik ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte bir çalışma grubu oluşturduk, bu çalışmaları mekansal planın altlığında birleştirip, bu süreçten sonraki yatırımlarımıza daha doğru yön verebilmek adına bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmanın içinde bizim 2023 şehircilik vizyonumuz da olacak."