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Signal yasaklandı mı? Signal neden yasaklanıyor?

17.03.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Signal yasaklandı mı? Signal neden yasaklanıyor?

WhatsApp'ın kullanımı konusunda şaibeler yaşanırken gündeme gelen ABD merkezli şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'in Çin'de kullanımı yasaklandı. Elon Musk tarafından önerilen Signal'in de yasaklanması ile Çin'de ABD merkezli sosyal medya uygulaması kalmamış oldu.

WhatsApp'ın kullanıcılarına zorunlu kıldığı şaibeli gizlilik sözleşmesi sonrası Telegram ile en çok dikkat çeken uygulamalardan biri de Signal olmuştu. Çin'deki internet sansürünü takip eden bir site, Signal'e erşimin 15 Mart 2021 tarihinde durdurulduğunu söyledi.

SİGNAL YASAKLANIYOR MU?

Çin, ülke içerisinde Amerika Birleşik Devletleri merkezli hiçbir sosyal medya uygulamasının kullanılmasına izin vermiyor. Şubat ayında, Clubhouse uygulamasının patlamasının ardından bu uygulamayı da yasaklayan Çin Hükümeti bu sefer de şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'i yasakladı.

Çin'deki Signal kullanıcıları, uygulamaya VPN kullanmadan giriş sağlayamıyorlar. Uygulamaya erişim kapatıldı ancak Çin'deki uygulama mağazalarında hâlâ indirilebilir olarak görünüyor.

Signal yasaklandı mı? Signal neden yasaklanıyor?

SİGNAL NEDEN YASAKLANDI?

Çin tarafından uygulamanın yasaklanma durumu ile ilgili bir açıklama gelmese de Signal'in web sitesinin 15 Mart 2021 tarihinden itibaren kullanılamadığı doğrulandı.

Signal'in web sitesinin kullanılmaması önemli bir durum çünkü Çin'de Google Play Store kullanılmıyor bu sebeple kullanıcılar Signal'in uygulamasını sadece Signal'in sitesinden indirebiliyordu.

Twitter'da yapılan tartışmalar ve konuşmalardan yola çıkıldığında da Signal'e erişim sağlamanın mümkün olmadığı anlaşılıyor. Çin'de Signal'in kullanıcılarına gönderdiği kısa mesaj doğrulama kodları çalışmıyor. Bu durum da Çin'de bulunup uygulamayı kullanmak için yeni kayıt yaptırmayı imkansız hale getiriyor. Yine de daha önceden kayıtlı olan bazı kullanıcılar hâlâ VPN yardımıyla uygulamaya erişim sağlayabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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