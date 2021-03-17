Signal yasaklandı mı? Signal neden yasaklanıyor?

WhatsApp'ın kullanıcılarına zorunlu kıldığı şaibeli gizlilik sözleşmesi sonrası Telegram ile en çok dikkat çeken uygulamalardan biri de Signal olmuştu. Çin'deki internet sansürünü takip eden bir site, Signal'e erşimin 15 Mart 2021 tarihinde durdurulduğunu söyledi.

SİGNAL YASAKLANIYOR MU?

Çin, ülke içerisinde Amerika Birleşik Devletleri merkezli hiçbir sosyal medya uygulamasının kullanılmasına izin vermiyor. Şubat ayında, Clubhouse uygulamasının patlamasının ardından bu uygulamayı da yasaklayan Çin Hükümeti bu sefer de şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'i yasakladı.

Çin'deki Signal kullanıcıları, uygulamaya VPN kullanmadan giriş sağlayamıyorlar. Uygulamaya erişim kapatıldı ancak Çin'deki uygulama mağazalarında hâlâ indirilebilir olarak görünüyor.

SİGNAL NEDEN YASAKLANDI?

Çin tarafından uygulamanın yasaklanma durumu ile ilgili bir açıklama gelmese de Signal'in web sitesinin 15 Mart 2021 tarihinden itibaren kullanılamadığı doğrulandı.

Signal'in web sitesinin kullanılmaması önemli bir durum çünkü Çin'de Google Play Store kullanılmıyor bu sebeple kullanıcılar Signal'in uygulamasını sadece Signal'in sitesinden indirebiliyordu.