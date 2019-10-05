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"Sigorta acentesi olmadan poliçe satanlara savaş açtık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 20:38 | Son Güncelleme

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut: -"(Sigorta acentesi olmadan poliçe satanlar) Biz, bunlara savaş açtık. Sigorta Denetleme Kurulu ile de ciddi bir şekilde üzerlerine gidiyoruz" - "Sigorta şirketlerinde teknik operasyon imkanları çok fazla. Bunları doğrudan görüyorlar ama üretim azalmasın, bilançolar zarar görmesin diye bu işe göz yumuyorlar. Gerekirse sigorta şirketlerini de şikayet edeceğiz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, sigorta acentesi olmadan poliçe satanlara savaş açtıklarını belirterek, "Sigorta Denetleme Kurulu ile de ciddi bir şekilde üzerlerine gidiyoruz." dedi.

Korkut, kentteki bir termal otelde düzenlenen "Sigorta Sektöründe Konuşulmayanları Konuşuyoruz" başlıklı toplantıda, tüm paydaşlarla sıkı ilişkiler ve iş birlikleri kurduklarını söyledi.

Kavga ederek, ötekileştirerek ve ayrıştırarak hiçbir yere varılamayacağını dile getiren Korkut, şöyle devam etti:

"Sigorta acenteleri olarak bizler, iş yapış ve satış modellerimizi gözden geçirmek zorundayız. Neden geçirmek zorundayız? Sadece oto sigortası ve kaskoyla bu işin bir yere gitmeyeceği çok açık bir şekilde ortada. Zira, tüm kavga ve savaş, özellikle bu oto sigortalarındaki bireysel işlemlerde veriliyor. Hatta daha da yoğun bir şekilde verilmeye devam edilecek. O nedenle bizler, bu süreçte mutlaka kendimizi geliştirmek zorundayız."

Korkut, gelecek yıl için ciddi projeler peşinde olduklarını belirterek, sigorta acentelerine, modüler bazda ofis ortamlarında ve 50'şer kişilik sanal sınıflarda "interaktif satış becerileri, sigortacılık teknikleri ve çapraz satışlarla" ilgili eğitim vermeyi planladıklarını ifade etti.

- "Dağıtım kanalları arasında farklı muamele rekabete aykırı"

Sigorta acentelerine uyarılarda bulunan Korkut, "Bugünden itibaren ilinizde, ilçenizde ve beldenizde gördüğünüz her kim varsa, sigorta acentesi olmadan poliçe satan veya satmaya çalışan lütfen bize bildirin. Biz, bunlara savaş açtık. Sigorta Denetleme Kurulu ile de ciddi bir şekilde üzerlerine gidiyoruz." dedi.

Korkut, sigorta şirketlerinin bu durumu bildiklerini savunarak, "Sigorta şirketlerinde teknik operasyon imkanları çok fazla. Bunları doğrudan görüyorlar ama üretim azalmasın, bilançolar zarar görmesin diye bu işe göz yumuyorlar. Kimse 'bunu bilmiyorlar' zannetmesin. Gerekirse sigorta şirketlerini de şikayet edeceğiz. Dağıtım kanalları arasında farklı muamele ve fiyat uygulaması nedeniyle rekabete de aykırı bir husus. Onları da şikayete başlayacağız." diye konuştu.

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SAİK Başkanı Levent Korkut sigorta acenteleri TOBB

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