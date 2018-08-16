Sigorta değerleri değişimlerine dikkat

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Son günlerde döviz kurlarında yaşanan değişimler nedeniyle TL üzerinden teminat altına alınan değerler döviz karşılığının yükselmesi nedeniyle Eksik Sigorta durumuna düşebilir. Sigorta bedeli artışlarının zeyilname yapılarak poliçelerde düzeltilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Yaşar, yaptığı açıklamada, son günlerde döviz kurlarında yaşanan değişimler nedeniyle TL üzerinden teminat altına alınan değerlerin döviz karşılığının yükselmesi nedeniyle Eksik Sigorta durumuna düşebileceğini belirtti.
Yaşar, sigortalıları ve acenteleri bu konuda bilgilendirdiklerini, olası bir hasar durumunda mağduriyet yaşanmaması için sigorta bedeli artışlarının zeyilname yapılarak poliçelerde düzeltilmesi gerektiğini bildirdi.
Özellikle yangın, makine kırılması, elektronik cihaz, uzun süreli inşaat gibi sigortalanan varlıkların güncel değerlerinin dövize bağlı olarak artmış olabileceğini aktaran Yaşar, poliçe ile güvence altına alınan bu değerin poliçe üzerinde yazan sigorta bedeline eşit olması gerektiğini hatırlattı.
Yaşar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Örneğin, sadece döviz kuru üzerinden satılan bir makine, kurların stabil olduğu dönemde TL üzerinden sigortalanmış olabilir. Kurlarda yaşanan değişim sonrasında oluşacak bir hasarda ise makinenin değeri yükseldiği için poliçe üzerinde yazan sigorta bedeli hasarı karşılama konusunda eksik kalabilir. Yani 8 ay önce 100 TL değer belirlenen ve bu şeklide poliçeye yazılan makine bugün 150 lira oldu ise ve bu değişimle ilgili poliçe yeniden düzenlenmedi ise olası bir hasar durumunda 100 TL rakamı esas alınacaktır ve eksik tazminat alınmasına sebep olunarak mağduriyet doğurabilecektir. Döviz üzerinden yapılan poliçelerde böyle bir sorun olmayacaktır. Bu nedenle sigortalılarımızın ve acentelerimizin bu türde durumları dikkate almaları gerekmektedir.”
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- Kasko poliçelerinde sorun yok
Ahmet Yaşar, kasko sigortalarında ise sigorta bedeli olarak poliçe üzerinde “araç rayiç değeri” ifadesi bulunduğundan sigortalıların artışlardan olumsuz etkilenmeyeceğini ve sigorta şirketlerinin hasar anındaki rayiç değerler üzerinden ödeme yapmaya devam edeceğini, sigortalıların rahat olmasını gerektiğini belirtti.
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