Sigorta primi nedir, ne zaman ödenir? Sigorta primi oranları nelerdir, 2023 SGK sigorta primi ne kadar?

Sigorta primi ifadesi hem sigorta alanında hem de çalışma hayatında kullanılır. Zamanında ve tam olarak ödenen sigorta primleri, kişilerin gelecekte rahat ve iyi bir emeklilik süreci geçirmeleri için önemlidir. İşverenleri ve çalışanları ilgilendirdiği kadar bireysel sigortalılık durumunda da geçerli bir ifadedir. Sigorta primi tutarları, çalışılan işe, gün sayısına ya da farklı durumlara göre değişiklik gösterebilir.

Sigorta primi nedir?

Temel olarak ikiye ayrılan sigorta primi kavramı hem sigorta alanında hem de sosyal güvenlik kurumunda kullanılır. Kişiler bireysel olarak karşılarına çıkabilecek kaza ya da benzeri durumlara karşı riskleri garanti altına alabilmek için özel sigorta yaptırabilirler. Bu noktada düzenlenen sigorta poliçesi kapsamında düzenli olarak sigorta primi ödenir. Araç sigortası, hayat sigortası ya da sağlık sigortası gibi farklı alanlarda sigorta yaptırabilmek mümkündür. Hangi durum için sigorta yaptırılıyorsa buna göre poliçe düzenlenir ve sigorta yaptıran kişinin tercihine göre aracı, sağlığı ya da yaşamı sigorta altına alınır.

Sosyal Güvenlik Kurumu için sigorta primleri, işverenlerin çalışanları için devlete ödedikleri bedel olarak tanımlanabilir. Çalışanların herhangi bir sağlık sorunu yaşamaları durumunda da etkin olan sigorta primi ödemeleri, onların emeklilik dönemlerinde de düzenli maaş almalarını sağlar.

Sigorta primi ne zaman ödenir?

Bireysel sigorta primleri ve sosyal güvenlik kurumu sigorta primleri farklı şekilde hesaplanır. Sosyal güvenlik kurumu için olan sigorta primleri çalışan kişinin brüt maaşı üzerinden yapılan hesaplama ile belirlenir. Buna göre sigorta primi hesaplamak için şu formül uygulanır:

*(Brüt ücret Çalışanın sigorta primi oranı) + (Çalışanın aldığı brüt ücret İşveren payı oranı) + (Çalışanın aldığı brüt ücret İşveren işsizlik oranı) = Sigorta primi**

Çalışan kişiler sigorta prim ödemelerini ve mevcut sigorta durumlarını kişisel e devlet hesapları aracılığı ile de öğrenebilir. E devlet internet sitesinden ya da mobil uygulaması üzerinden kimlik numarası ve e devlet şifresi ile giriş yapılır. Ardından arama butonuna SGK Tescil ve Hizmet Dökümü yazılır. Açılan sayfada bağlı olunan sigorta koluna göre (4A, 4B, 4C vb) seçim yapılarak hizmet dökümü görüntülenir.

2023 SGK sigorta primi ne kadar?

Sigorta primi oranları iki farklı ana başlık altında hesaplanır. İşçi payı ve işveren payı olarak yapılan bu ayrıma göre sigorta primleri içinde bulunan işveren payı ödemesi tamamen işverenin sorumluluğu altındadır. İşçilerin payının oranları ise çalışan maaşlarından kesilir. Kesilen pay işveren tarafından devlete, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenir.

2023 yılı için resmî olan sigorta primleri genel sağlık sigortası olan kişilere ayık 300 TL olarak belirlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait resmi internet sitesinde yer alan bu bilgilere göre genel sağlık sigortasının prim miktarı asgari ücretin % 3’ü kadardır. Oranlar ve prim tutarları da 4A, 4B, 4C kolları için farklılık gösterir. Örnek olarak 4A sigorta kolu kapsamında ödenmesi gereken prim tutarı ve buna bağlı olan asıl kazanç oranı % 37,5’tir. Buna göre işverenin çalışanı için ödemesi gereken prim miktarı 3.750 TL’dir. Asgari ücret alan bir çalışanın bir aylık sigorta primi ödemesi 2023 yılı için 956,47 TL’dir.



