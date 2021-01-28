Sigorta usulsüzlüğünde gözaltı sayısı 17’ye yükseldi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde 4 yıl önce kaybolan Hasan Kiraz olayında ortaya çıkan sigorta usulsüzlüğü detayını araştıran Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ’organize şekilde sigorta usulsüzlüğü’ soruşturması kapsamında gözaltına aldığı kişi sayısı 17’ye yükseldi.

Muğla Dalaman’da 23 yaşındaki Hasan Kiraz, 4 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu. Ailesi, Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı’nın programına çıkarak kayıp çocuklarını aramıştı. Müge Anlı, bu kayıp dosyasıyla ilgili olarak ilginç detaylara ulaşmıştı. Kaybolmadan kısa bir süre önce trafik kazası geçiren ve engelli kalan Hasan Kiraz’a maddi ve manevi tazminat ödenmişti. Bu tazminatı alma konusunda sigortacı olduğu söylenen Süheyla ve Niyazi adlı iki şahıs aileye yardımcı olmuştu. Hasan Kiraz kaybolduktan sonra ise parayı ağabeyi Hüseyin Kiraz’ın çektiği ve Niyazi adlı şahsa para verdiği ortaya çıkmıştı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla Niyazi ve Süheyla adlı şahısların da aralarında bulunduğu 15 şahsı organize şekilde sigorta usulsüzlüğüne karışmaktan gözaltına almıştı. Ekiplerin soruşturma kapsamında gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 2 tıbbi sekreteri daha gözaltına aldığı ve şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı da 17’ye yükseldi.

