Sigorta uyuşmazlıklarında 235 binden fazla dosya çözüme kavuşturuldu

MUHAMMED BOZTEPE - Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakemi Prof. Dr. Rauf Karasu, "Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde görev yapan hakemler, 15 Mart itibarıyla 235 bin 628 uyuşmazlığı dava açılmasına gerek kalmadan karara bağladı." dedi. Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok hızlı ve adil çözüm yolu olan sigorta tahkimiyle, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişilerle sigorta şirketleri arasındaki uyuşmazlıkların alanında uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli, ekonomik ve adil biçimde çözülmesinin amaçlandığını söyledi. Trafik kazası sonucu araçlarda hasar ve değer kaybı oluştuğunu belirten Karasu, "Kazaya neden olan aracın trafik sigortacısı hasar ve değer kaybı bedelini ödemediğinde sigorta şirketine karşı adli mahkemelerde dava açmak yerine Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurabilirsiniz." diye konuştu. Karasu, son zamanlarda hukuki uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarından biri olan "ara buluculuk" konusunun sıkça konuşulduğunu ancak ara buluculuk gibi alternatif çözüm yolu olan sigorta tahkiminin gündeme gelmediğini anlattı.

Karasu, şunları kaydetti: "Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde görev yapan hakemler, 15 Mart itibarıyla 235 bin 628 uyuşmazlığı dava açılmasına gerek kalmadan karara bağladı. Bu uyuşmazlıklar konusunda tahkime yapılan başvuruların 109 bin 845'i (yüzde 46,62) kabul, 87 bin 68'i (yüzde 36,95) kısmi kabul ve 38 bin 715'i (yüzde 16,43) ret ile sonuçlandı. Hakemler tarafından verilen karar örneklerine Tahkim Komisyonu'nun internet sitesi http://www.sigortatahkim.org üzerinden üç ayda bir yayımlanan Hakem Karar Dergisi aracılığıyla ulaşılabilir." - "Tahkime başvuru çok kolay" Sigorta tahkiminin, mahkemelere göre avantajlı yönlerine değinen Karasu, "Sigorta tahkimini mahkemelere nazaran daha avantajlı kılan özelliklerden biri tahkime başvurunun çok kolay olmasıdır. Tahkim başvurusunda mahkemelerde aranan bazı şekli şartlar aranmamaktadır. Sigortalılar/zarar görenler basit bir dilekçeyle Türkiye'nin her yerinden Sigorta Tahkim Komisyonu'na postayla bile başvuru yapabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Sigorta tahkiminin mahkemelere göre daha az maliyetli olduğuna dikkati çeken Rauf Karasu, mahkemelerdeki harçların yüksek olması ve davaların genellikle bir avukat aracılığıyla takip edilmesinin maliyetleri artırdığını dile getirdi. "Sigorta tahkiminin, mahkemelere nazaran en önemli avantajlardan biri de uyuşmazlıkların çok hızlı çözülmesidir." diyen Karasu, şunları ifade etti: "Mahkemelerin çözmekle yükümlü oldukları dava sayısının çok fazla olması ve dava konusu uyuşmazlıkların özel uzmanlık gerektirmesi nedeniyle bilirkişilerin görevlendirilme zorunluluğu, yargılama sürecini uzatmaktadır. Mahkemelerde açılan bir davanın sonuçlanması en az 2 yıl sürmektedir. Yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle hak sahiplerinin haklarına çok geç kavuşması, onların dava açma azmini kırmaktadır. Yıllarca süren bir yargılama, sigorta teminatının varlık amacıyla bağdaşmamaktadır. Uzun süren davalara nazaran sigorta hakemleri kendilerine yapılan başvuruları kanunun onlara verdiği maksimum süre olan 4 ay içinde karara bağlamak zorundadırlar."