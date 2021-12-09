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Sigorta yaptırıp hamile eşini uçurumdan atmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

09.12.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 3 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32), 400 bin TL'lik ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal ile ilgili duruşmada önemli bir gelişme yaşandı. Sigorta poliçesini düzenleyen ve duruşmada tanık olarak dinlenen Rabia Çoban, "Eşi olmadığı için onun imzasını da kendisi attı. Tanınmış bir müşteri olduğu için banka personelinin de onayıyla bu işlem yapıldı" dedi.

Sigorta yaptırıp hamile eşini uçurumdan atmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Hakan Aysal'ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a tek lehdarı (bedelin ödeneceği kişi) kendisi olacak şekilde 400 bin lira teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal'ı ortalığın tenha olmasını bekledikten sonra kayalıklardan boşluğa ittiği yer aldı.

Tutuklu sanık Hakan Aysal'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Aysal'ın Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada avukatlar hazır bulundu.

"EŞİNİN İMZASINI DA KENDİSİ ATTI"

Semra Aysal'a ferdi kaza sigortası düzenleyen Rabia Çoban, duruşmada tanık olarak dinlendi. Hakan Aysal'ın sigorta işlemleri için bankaya yalnız geldiğini anlatan Çoban, "Yanında neden eşi olmadığını tam hatırlamıyorum. Hakan Aysal kendisine ve eşine hayat sigortası yaptırdı. Eşi olmadığı için onun imzasını da kendisi attı. Tanınmış bir müşteri olduğu için banka personelinin de onayıyla bu işlem yapıldı. Daha sonra genel müdürlük bir dilekçe istedi. Bu evrakı Hakan Aysal eşine imzalayıp tekrar bize yolladı. Böylece sigorta aktif hale geldi" dedi.

Sanık Hakan Aysal ise sigorta poliçesini doldururken eşinin de yanında olduğunu anlatarak, "Poliçeyi ben değil, tanık olarak dinlenen Rabia Çoban doldurdu. Poliçelerde ikimizin yer aldığı iletişim bilgileri kısmına benim bilgilerimi yazmış olabilir" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. (DHA)

Son Dakika: Hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan itmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktıSon Dakika: Hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan itmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı


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