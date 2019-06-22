Ordu'da, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) öncüllüğünde farklı illerden 200 sigortacının katılımıyla "Sigortacılık Sektörü İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Ordu Vali Yardımcısı Bayram Gale, kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, bugünlerde Karadeniz Bölgesi ile Türkiye genelinde afet riski dolayısıyla herkesin teyakkuzda olduğunu ve bu konunun sigortacılığı da ilgilendirdiğini söyledi.

Vatandaşların bu tür olaylardaki hasarlara karşı tedbirli olması için duyurular yaptıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Gale, "Bunları ne kadar yaparsak yapalım neticede bu riskin karşılığında bazen hasarlar olabiliyor. Hasar olunca da sizler devreye giriyorsunuz. Demek ki toplumsal hayatın en önemli noktalarından birisi de sigorta müessesesidir." dedi.

Gale, sigortacılığın önemine işaret ederek, "Modern hayatın en önemli unsularından birisi sigortacılıktır. Bugün dünyada bankacılık ne kadar önemliyse, bankacılık sektöründen çok daha önemli bir sektör de sigortacılıktır. Eğer sigortacılık olmazsa tarım, madencilik, sanayi yapılamaz. Bu gördüğümüz bütün ekonomik faaliyetlerin arkasında sigorta var." diye konuştu.