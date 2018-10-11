Sigortadan para alabilmek için başını kamyona vuran adam

Çin'de amatör kameraya yansıyan görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Duran kamyonun önüne motosikletiyle kendisini atan ve olaya kaza süsü vermek isteyen adam ilk aşamada amacına ulaşamadı. Bu durumuna sinirlenen adam, gerçek bir kaza olmuş gibi kanıt sağlayabilmek için kendine zarar vermeye başladı.

ZORLA KAZA SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerde motosikletiyle ilerleyerek kamyonun ön kısmına başını defalarca vuran adam kendisini yaralıyor. Sosyal medyada da yayılan görüntü çok sayıda yorum aldı ve ilgi gördü. Zorla kaza süsü vermeye çalışıp veremeyen ve üstüne kendini yaralayan adamın, bu amacında başarılı olmadığı görülüyor.

SİGORTADAN PARA ALMAK İÇİN YAPILIYOR

Çin'de sıkça karşılaşılan bu tarz sahte kazalar, kazazedenin konumunda olan kişinin sigortadan para almasını sağlamak için yapılıyor. Bu yüzden Çin'de kendilerini özellikle duran arabanın önüne atanlar, arabanın çarpması için çeşitli yollara başvuranlar sıkça karşılaşılan görüntüler arasında yer alıyor.