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Sigortadan para alabilmek için başını kamyona vuran adam

İLGİNÇ HABERLER  | 11.10.2018 14:56 | Son Güncelleme

Çin'de sigortadan para almak için istediği şekilde kaza görüntüsü sağlayamayan adam, sinirlenince başını defalarca kamyona vurdu. İlginç anlara sahne olan görüntü sosyal medyada yayıldı.

Çin'de amatör kameraya yansıyan görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Duran kamyonun önüne motosikletiyle kendisini atan ve olaya kaza süsü vermek isteyen adam ilk aşamada amacına ulaşamadı. Bu durumuna sinirlenen adam, gerçek bir kaza olmuş gibi kanıt sağlayabilmek için kendine zarar vermeye başladı.

ZORLA KAZA SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerde motosikletiyle ilerleyerek kamyonun ön kısmına başını defalarca vuran adam kendisini yaralıyor. Sosyal medyada da yayılan görüntü çok sayıda yorum aldı ve ilgi gördü. Zorla kaza süsü vermeye çalışıp veremeyen ve üstüne kendini yaralayan adamın, bu amacında başarılı olmadığı görülüyor.

SİGORTADAN PARA ALMAK İÇİN YAPILIYOR

Çin'de sıkça karşılaşılan bu tarz sahte kazalar, kazazedenin konumunda olan kişinin sigortadan para almasını sağlamak için yapılıyor. Bu yüzden Çin'de kendilerini özellikle duran arabanın önüne atanlar, arabanın çarpması için çeşitli yollara başvuranlar sıkça karşılaşılan görüntüler arasında yer alıyor.

Bu kaza görüntüsü izlenme rekoru kırıyorBu kaza görüntüsü izlenme rekoru kırıyor
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Anahtar Kelimeler:
çin sigorta Kaza para

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