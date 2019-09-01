Sigortalı fındık işçileri olumlu sonuç verdi

Ordu Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Fındık Toplamaya Büyükşehir Eli Dokunuyor" projesi kapsamında sigortalı fındık işçileri olumlu sonuçlar verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, projenin uygulandığı Ünye ilçesinde Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi AŞ'ye bağlı olarak çalışan sigortalı fındık işçilerini ziyaret etti.

Bir süre işçilerle fındık hasadı gerçekleştiren Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin bu yıl Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde pilot bölge olarak uygulandığını söyledi.

Güler, projenin istenildiği gibi gittiğinin vurgulayarak, "Ekiplerimiz hazırlıklarını aylar öncesinden tamamladılar. Yapılan duyurular ve haberler ile fındık işçiliğine başvurular alındı. İlk defa yaptığımız bu çalışmayı bu yıl pilot ilçelerimiz olan Altınordu, Fatsa ve Ünye'de gerçekleştirdik. Elde edilen sonuçlar olumlu. İnşallah bu uygulamayı seneye daha kapsamlı yapacağız." diye konuştu.

- Projeye çevre illerden talep var

Projenin sadece Ordu'da ses getirmediğini, komşu illerden de taleplerin olduğunu işaret eden Güler, "Hayata geçirdiğimiz projeye çevre illerden de talepler var. Mesela Giresunlu üreticiler bizden fındık işçisi başvurusunda bulundu. Bu durum projenin doğru olduğunu ve gelecek vadettiğini gösteriyor. İnşallah seneye bu projeyi tüm ilçelerimize yayacağız. Bu proje hepimizin ortak projesidir." dedi.