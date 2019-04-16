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SİHA ilk test uçuşunu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 23:03 | Son Güncelleme

BAYKAR Makina tarafından tasarlanan Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi.  Bu uçuşu Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-BAYKAR Makina tarafından tasarlanan Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi.

Bu uçuşu Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar, "Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar SİHA'sı Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı. Bismillah Vira" dedi. Deniz Kuvvetleri'nde ilk olarak İHA kullanımı, Dalaman'dan havalanan TUSAŞ imalatı ANKA-B'lerle gerçekleşmişti. Bu uçuşlar, Yunan Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirmiş, F-16'lar ANKA'yı takibe almıştı.

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