"SİHA'larımızın keskin gözü" SSB Başkanı Demir'den heyecanlandıran paylaşım

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “SİHA’larımızın keskin gözü CATS kameralarımızın üretimlerine ve SİHA’larımıza entegrasyonlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Demir, paylaşımında İHA ve SİHA’lara ait görüntülere yer verdi. (İHA/DHA)
SİHA’larımızın keskin gözü #CATS kameralarımızın üretimlerine ve SİHA’larımıza entegrasyonlarına devam ediyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 15, 2022
Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik.
➡️ @aselsan pic.twitter.com/8qQ5pSYs3Y
Okuyucu Yorumları 0 yorum