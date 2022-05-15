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  4. "SİHA'larımızın keskin gözü" SSB Başkanı Demir'den heyecanlandıran paylaşım

"SİHA'larımızın keskin gözü" SSB Başkanı Demir'den heyecanlandıran paylaşım

15.05.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) kullanılan çok sayıda CATS kamerasını güvenlik güçlerine teslim ettiklerini duyurdu. Demir paylaşımında "SİHA'larımızın keskin gözü CATS kameralarımızın üretimlerine ve SİHA'larımıza entegrasyonlarına devam ediyoruz." ifadelerini de kullandı.

"SİHA'larımızın keskin gözü" SSB Başkanı Demir'den heyecanlandıran paylaşım

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “SİHA’larımızın keskin gözü CATS kameralarımızın üretimlerine ve SİHA’larımıza entegrasyonlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.

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İHA VE SİHA'LARA AİT GÖRÜNTÜLERİ DE PAYLAŞTI

Ayrıca Demir, paylaşımında İHA ve SİHA’lara ait görüntülere yer verdi. (İHA/DHA)

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