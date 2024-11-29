SİHA nedir, ne işe yarar? SİHA özellikleri nelerdir?

Savunma sanayisinin havacılık alanına yönelik olan araçları arasında SİHA'lar yer alır. Bu araçlar yer kontrol sistemleri aracılığıyla yönetilirken füze ve bomba gibi donanımlarla tasarlanır. Dolayısıyla SİHA'ların model özellikleri çerçevesinde havacılık alanındaki farklı görevlerde kullanılması mümkündür. Silahlı insansız hava araçlarının Türkiye'de mevcut olan çeşitleriyse Bayraktar Akıncı ve TB2 olarak örneklendirilmelidir.

SİHA nedir?

Hava savunmasında önemli yer tutan teknolojik araçlara SİHA adı verilir. İlgili kısaltmanın açılımıysa silahlı insansız hava aracı olarak bilinir. Söz konusu teknolojik sistemlerde genellikle füze ve bomba gibi donanımlar bulunur. Buna ek olarak SİHA'larda aracın çeşidine göre ATGM mühimmatları da mevcuttur. Ele alınan araçların drone saldırıları için kullanıldığı belirtilmelidir. Özetle, SİHA olarak isimlendirilen silahlı hava araçlarında mürettebat bulunmamakta iken kontrol uzaktan sağlanır.

SİHA ne işe yarar?

Dünya genelinde savunma sanayisinde kullanılan SİHA adı verilen insansız hava araçlarının uzaktan kontrol edildiği bilinir. Türkiye'de de Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı gibi araçlar SİHA'lara örnektir. İlgili teknolojik sistemlerde silah donanımları mevcuttur. Aynı zamanda otonom özellikte olan araçlar yer kontrol sistemlerindeki operatörler tarafından yönetilir. Temel özelliklerine değinilen araçlar hava savunmasının gerçekleştirilmesinde görev alır.

SİHA teknolojisinden savaş alanlarında yararlanılabildiği bilinir. Buna ek olarak silahlarla donatılan insansız hava araçları terörle mücadele kapsamında kullanılır. SİHA'ların tercih edildiği diğer görevlerse arama kurtarma çalışmalarıyla keşif ve gözetleme işlemleri olarak sıralanmalıdır.

SİHA özellikleri nelerdir?

SİHA'ların temel özellikleri arasında uzaktan kontrol seçeneği yer alır. Bununla birlikte ilgili araçların füze ve bomba gibi silah donanımlarıyla tasarlandığı belirtilmelidir. Otonom olarak görev tamamlayan araçlarda GPS teknolojisi mevcuttur. Günümüzde birçok dünya ülkesinde ve Türkiye'de farklı çeşitleri geliştirilen SİHA'ların diğer özellikleriyse aşağıdaki gibi örneklendirilir:

Barometre, optik sensör gibi sistemler

Rota ve seyir takibi özelliği

Yedekli batarya birimleri

Tam otomatik iniş ve kalkış özelliği gibi geliştirmeler

Yarı otonom gibi uçuş modu destekleri

40.000 feet gibi yüksek irtifalarda görev alma özelliği

SİHA nerelerde kullanılır?

SİHA'ların kullanım alanı temelde hava savunması olarak belirtilmelidir. Bir silahlı insansız hava aracının ne kadar yüksekte görev alabildiği ise değişkenlik gösterir. Bu kapsamda araçların 25.000 feet kadar havalanabilen çeşitlerinin mevcut olduğu söylenmelidir. Aynı zamanda SİHA'ların 40.000 feet kadar yüksekliğe ulaşabilen modelleri de vardır. Genellikle terörle mücadele alanında kullanılan SİHA'lardan drone saldırılarında da yararlanılması söz konusudur.