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SİHA nedir? SİHA ve İHA arasındaki fark nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 14:41 | Son Güncelleme

SİHA nedir? İHA nedir? soruları İdlib'deki saldırılarla birlikte gündemin en çok dikkat çeken soruları arasında yer aldı. İdlib saldırısı sonrası açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Akar, uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır ateş altına alındığını anlatmış, 309 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. İşte bu açıklama üzerine araştırılmaya başlanan SİHA nedir? İHA nedir? sorularının yanıtları...

SİHA nedir? SİHA ve İHA arasındaki fark nedir?

İdlib saldırısı ile gündeme gelen SİHA nedir? İHA nedir? soruları Milli Savunma Bakanı Akar'ın "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi." açıklamasıyla gündemin araştırma konuları arasına girdi. İşte SİHA nedir? İHA nedir? sorularının yanıtı...

SİHA NEDİR?

Silahla donatılmış olan insansız hava araçlarına SİHA denir.

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SİHA yani silahlarla donatılmış insansız hava araçları ilk silah kullanılan insansız hava aracımızdır. SİHA'nın gövde uzunluğu 6.6 metre, kanat açıklığı ise 12 metredir. Toplam kalkış ağırlı 650 kg olan SİHA'ların faydalı yük ağırlığı 55 kg'dir. Ayrıca azami hızı 135 knottur. Servis irtifası 27 bin feet olan SİHA'lar havada 25 saat boyunca kalabilmektedir.

İHA NEDİR?

İHA ise belirlenen uçuş planı boyunca otomatik olarak hareket edebilen askeri hava aracıdır. İHA uzaktan kumanda edilebilme özelliğine sahiptir. Birçok alanda aktif olarak kullanılmaya başlanan İHA sadece 8 ülke tarafından üretilmektedir. Türkiye de bu İHA'ları üreten ülkeler arasında yer almaktadır.

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İHA ilk olarak 1982 yılında İsrail tarafından kullanılmıştır. Daha sonra da ABD tarafından Hunter ve Pioneer programları ile kullanıma sokulmaya başlanmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile havada en güvenilir şekilde kalabilen İnsansız Hava Araçları yani İHA'ların kullanım alanlarını da gelen yeniliklerle artırdı.

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İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI'NIN (İHA) KULLANIM ALANLARI

İHA yani İnsansız Hava Araçları gözetleme, keşif, imha gibi askeri amaçlarla kullanılmaktadır. Genişleyen sivil alanlarla birlikte taşımacılık işinde de kullanılan İHA'lar zirai ilaçlama, kamera çekimi ve yangın söndürme gibi amaçlara da hizmet etmektedir.

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