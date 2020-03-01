SİHA nedir? SİHA ve İHA arasındaki fark nedir?

İdlib saldırısı ile gündeme gelen SİHA nedir? İHA nedir? soruları Milli Savunma Bakanı Akar'ın "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi." açıklamasıyla gündemin araştırma konuları arasına girdi. İşte SİHA nedir? İHA nedir? sorularının yanıtı...

SİHA NEDİR?

Silahla donatılmış olan insansız hava araçlarına SİHA denir.

SİHA yani silahlarla donatılmış insansız hava araçları ilk silah kullanılan insansız hava aracımızdır. SİHA'nın gövde uzunluğu 6.6 metre, kanat açıklığı ise 12 metredir. Toplam kalkış ağırlı 650 kg olan SİHA'ların faydalı yük ağırlığı 55 kg'dir. Ayrıca azami hızı 135 knottur. Servis irtifası 27 bin feet olan SİHA'lar havada 25 saat boyunca kalabilmektedir.

İHA NEDİR?

İHA ise belirlenen uçuş planı boyunca otomatik olarak hareket edebilen askeri hava aracıdır. İHA uzaktan kumanda edilebilme özelliğine sahiptir. Birçok alanda aktif olarak kullanılmaya başlanan İHA sadece 8 ülke tarafından üretilmektedir. Türkiye de bu İHA'ları üreten ülkeler arasında yer almaktadır.