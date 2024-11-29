SİHA'nın açılımı nedir? SİHA neyin kısaltması? SİHA açılımı ve anlamı

Savunma sanayisinde kullanılan araçların İHA ve SİHA gibi kısaltmalarla nitelendirildiği görülür. Bu kapsamda SİHA'ların yer kontrol sistemleriyle yönetilen hava araçlarını kapsadığı belirtilmelidir. Buna ek olarak ilgili araçların bomba ve füze gibi donanımları içermeleri söz konusudur. Kısa veya uzun menzilli uçuşlar gerçekleştirebilen SİHA modellerinin örneklerine Türkiye'de de rastlanır. Bunlar arasında BAYKAR tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 ve TB3 yer alır.

SİHA'nın açılımı nedir?

Genellikle drone saldırıları için kullanılan SİHA'nın hava savunmasında rol oynayan bir araç olduğu bilinir. Bu kapsamda birçok kişi tarafından araştırılan "SİHA neyin kısaltması?" sorusu, "Silahlı İnsansız Hava Aracı" olarak yanıtlanmalıdır. İlgili kısaltmanın açılımı incelendiği zaman söz konusu teknolojinin silah donanımlarıyla tasarlandığı anlaşılır. Dolayısıyla SİHA'lar bomba, füze, ATGM gibi mühimmatları içerebilir. Buna ek olarak silahlı insansız hava aracının yer kontrol sistemleriyle yönetildiği ve mürettebata sahip olmadığı söylenmelidir.

SİHA ne anlama gelir?

SİHA teknolojisinin yakından tanınması için ilgili kısaltmanın açılımının öğrenilmesinde fayda vardır. Bu sayede söz edilen hava araçlarının silahlı olduğu ve mürettebat bölümü içermediği anlaşılır. Bununla birlikte SİHA anlamı üzerine araştırma yapan kişiler ilgili aracın diğer özelliklerini de keşfetmeye çalışır. Bu kapsamda silahlı insansız hava aracına yönelik olan önemli bilgiler şu şekilde listelenebilir:

SİHA'lar yer kontrol sistemleriyle yönetilerek keşif, gözetleme, arama-kurtarma ve terörle mücadele bağlamında kullanılabilir.

İlgili araçların model özelliklerine göre 40.000 feet yüksekliğe kadar çıkabilmeleri mümkündür.

Silahlı insansız hava araçlarında GPS ve uydu iletişimi sistemleri mevcuttur.

İncelenen araçlarda farklı uçuş modu sistemlerinin yer aldığı görülür.

SİHA'ların gelişmiş otonomi ve yapay zeka desteği ile tasarlanan modelleri de vardır.

Ani saldırılarda da kullanılabilen araçlarla kısa veya uzun menzilli uçuşlar gerçekleştirilebilir.

Türkiye'deki SİHA örnekleri nelerdir?

SİHA açılımı üzerine bilgi almaya çalışan kişiler silahlı insansız hava araçlarının Türkiye'deki örneklerini de araştırır. Bu çerçevede BAYKAR tarafından üretilen çeşitli SİHA modellerinin aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür: