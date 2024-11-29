HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. SİHA'nın açılımı nedir? SİHA neyin kısaltması? SİHA açılımı ve anlamı

SİHA'nın açılımı nedir? SİHA neyin kısaltması? SİHA açılımı ve anlamı

Burcu Tufan Burcu Tufan
28.11.2024 12:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

SİHA kısaltmasının açılımı üzerine bilgi sunulduğu zaman hava savunmasında önemli görevlerde kullanılan araçların temel özellikleri öne çıkarılmış olur. Bu sayede füze, bomba ve ATGM gibi mühimmatlarla donatılan araçların hangi durumlarda işe yaradığı da anlaşılır kılınabilir. SİHA kısaltmasının ne anlama geldiği açıklandıktan sonra ise ilgili hava aracının yapay zeka desteği gibi teknolojilerle geliştirilen türlerinden söz edilmelidir.

SİHA'nın açılımı nedir? SİHA neyin kısaltması? SİHA açılımı ve anlamı

Savunma sanayisinde kullanılan araçların İHA ve SİHA gibi kısaltmalarla nitelendirildiği görülür. Bu kapsamda SİHA'ların yer kontrol sistemleriyle yönetilen hava araçlarını kapsadığı belirtilmelidir. Buna ek olarak ilgili araçların bomba ve füze gibi donanımları içermeleri söz konusudur. Kısa veya uzun menzilli uçuşlar gerçekleştirebilen SİHA modellerinin örneklerine Türkiye'de de rastlanır. Bunlar arasında BAYKAR tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 ve TB3 yer alır.

SİHA'nın açılımı nedir?

Genellikle drone saldırıları için kullanılan SİHA'nın hava savunmasında rol oynayan bir araç olduğu bilinir. Bu kapsamda birçok kişi tarafından araştırılan "SİHA neyin kısaltması?" sorusu, "Silahlı İnsansız Hava Aracı" olarak yanıtlanmalıdır. İlgili kısaltmanın açılımı incelendiği zaman söz konusu teknolojinin silah donanımlarıyla tasarlandığı anlaşılır. Dolayısıyla SİHA'lar bomba, füze, ATGM gibi mühimmatları içerebilir. Buna ek olarak silahlı insansız hava aracının yer kontrol sistemleriyle yönetildiği ve mürettebata sahip olmadığı söylenmelidir.

SİHA ne anlama gelir?

SİHA teknolojisinin yakından tanınması için ilgili kısaltmanın açılımının öğrenilmesinde fayda vardır. Bu sayede söz edilen hava araçlarının silahlı olduğu ve mürettebat bölümü içermediği anlaşılır. Bununla birlikte SİHA anlamı üzerine araştırma yapan kişiler ilgili aracın diğer özelliklerini de keşfetmeye çalışır. Bu kapsamda silahlı insansız hava aracına yönelik olan önemli bilgiler şu şekilde listelenebilir:

  • SİHA'lar yer kontrol sistemleriyle yönetilerek keşif, gözetleme, arama-kurtarma ve terörle mücadele bağlamında kullanılabilir.
  • İlgili araçların model özelliklerine göre 40.000 feet yüksekliğe kadar çıkabilmeleri mümkündür.
  • Silahlı insansız hava araçlarında GPS ve uydu iletişimi sistemleri mevcuttur.
  • İncelenen araçlarda farklı uçuş modu sistemlerinin yer aldığı görülür.
  • SİHA'ların gelişmiş otonomi ve yapay zeka desteği ile tasarlanan modelleri de vardır.
  • Ani saldırılarda da kullanılabilen araçlarla kısa veya uzun menzilli uçuşlar gerçekleştirilebilir.

Türkiye'deki SİHA örnekleri nelerdir?

SİHA açılımı üzerine bilgi almaya çalışan kişiler silahlı insansız hava araçlarının Türkiye'deki örneklerini de araştırır. Bu çerçevede BAYKAR tarafından üretilen çeşitli SİHA modellerinin aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür:

  • Bayraktar Akıncı
  • Bayraktar TB2 ve TB3
SİHA nedir, ne işe yarar? SİHA özellikleri nelerdir? SİHA nedir, ne işe yarar? SİHA özellikleri nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
SİHA - Silahlı İnsansız Hava Aracı savunma sanayii siha
En Çok Okunan Haberler
20 bin kişi tek bir binada! İçi büyüledi

20 bin kişi tek bir binada! İçi büyüledi

Hasan Arat başkanlık görevini bıraktığını açıkladı!

Hasan Arat başkanlık görevini bıraktığını açıkladı!

18 şehre 'Sakın dokunmayın' uyarısı!

18 şehre 'Sakın dokunmayın' uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarı! Yarın başlıyor: Herkes bu kokuyu hissedecek

Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarı! Yarın başlıyor: Herkes bu kokuyu hissedecek

Narin Güran cinayetinde yeni görüntü!

Narin Güran cinayetinde yeni görüntü!

Suriye’de savaş yeniden başladı! Rusya’dan açıklama geldi...

Suriye’de savaş yeniden başladı! Rusya’dan açıklama geldi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.