SİHA Saldırısında Ölen 10 Afgan'ın Ailelerine Tazminat Teklifi

ABD Savunma Bakanlığı, Kabil’de önceki ay ABD’nin silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği hava saldırısı sonucu yaşamını yitiren 10 sivil Afgan’ın ailelerine tazminat ödemeyi teklif etti.

Konuyla ilgili açıklama, Pentagon Sözcüsü John Kirby’den geldi.

Kirby, Cuma günü yaptığı açıklamada, tazminat ödenmesi konusunun, Savunma Bakanlığı’nda Politikalarden Sorumlu Müsteşar Colin Kahl ve merkezi ABD’de olan ve saldırıda ölenler arasındaki Zemeray Ahmedi’nin de bir parçası olduğu Nutrition and Education International (NEI) isimli yardım kuruluşunun CEO'su Steven Kwon ile yapılan bir toplantıda gündeme geldiğini belirtti.

Kirby açıklamasında, tazminat ödenmesinin yanı sıra, 29 Ağustos’ta düzenlenen ABD hava saldırısında hayatta kalan aile fertlerinin Amerika’ya gelebilmesi yönünde de çalışmalar yürütüldüğüne vurgu yaptı.

İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda, aracını evin önüne park eden Afgan sivil Zemeray Ahmedi’yle birlikte, Ahmedi ailesinden 7’si çocuk toplam 10 kişi öldü.

Başlangıçta, saldırının, Kabil Havaalanı’nda IŞİD’in düzenlediği ve 169 Afgan ile 13 Amerikan askerinin yaşamını yitirdiği saldırıya misilleme olduğunu savunan Amerikalı yetkililerden daha sonra özür mesajları geldi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie de söz konusu hava saldırısında sivil kayıplar olduğunu kabul ederken, olayı “trajik bir hata” olarak tanımladı.

Kirby’nin dün yaptığı açıklamaya göre, tazminat ödeme konusunun görüşüldüğü toplantıda NEI sivil toplum kuruluşunun lideri Kwon, saldırı sonucu yaşamını yitiren Ahmedi’nin uzun yıllardır NEI’ın misyonu için çalıştğını, “Afganistan’da ölüm oranı yüksek topluluklara hayat kurtarıcı düzeyde yardım” sunduğunu söyledi.

