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SİHA'lar Saudi Aramco'yu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

SİHA'lar Saudi Aramco'yu vurdu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın ismi verilmeyen güvenlik sözcüsü, yerel saatle sabah 04.00'da ülkenin doğusundaki Bekik ili ve El-Ahsa iline bağlı Haris beldesinde Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikada yangın çıktığını belirtti.

Şirketteki güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yangınların kontrol altına aldığını ifade eden Sözcü, 2 fabrikadaki yangının SİHA saldırısı sonucu çıktığını belirtti.

Sözcü, SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir tarafı suçlamazken Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etti.

- Soğutma çalışmaları devam ediyor

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu da kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Televizyonun haberinde, şu ana kadar yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Saudi Aramco SİHA saldırısı yangın

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