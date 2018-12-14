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SIHHAT Projesi kapsamında çalışanlardan kadro talebi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 11:12 | Son Güncelleme

SIHHAT Projesi kapsamında çalışanlardan kadro talebi

ALP ÖZDEN - "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi" Projesi (SIHHAT) kapsamında çalışanlar, TBMM Dilekçe Komisyonuna başvurarak, kadro talebinde bulundu.

TBMM Dilekçe Komisyonuna gönderilen dilekçelerde, SIHHAT Projesi'nin süresinin 36 ay olduğu, eylem planının 1 Aralık 2016'da başlayarak 1 Aralık 2019 tarihinde tamamlanmasının planlandığı anımsatıldı.

SIHHAT Projesi'nin genel hedefinin, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik halihazırda sunulan birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ana hatlarıyla, projede tanımlanan Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 28 ilde sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ile hizmet sunum kapasite ve kalitesinin geliştirilerek 2019 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine erişimin arttırılması öngörülmüştür.

Bu proje kapsamında hizmet veren doktor, destek hizmetleri ve benzeri kapsamda çalışan personelin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle iş sözleşmesi sona erecektir. Bu durum göz önüne alındığında, iş sözleşmesi bitiş tarihi sürecine kadarki süreçte bu proje kapsamında çalışan personelin iş durumu ve geleceği gündeme alınarak, toplu iş sözleşmesi ve kadro konusunda gereğinin yapılmasını talep ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
dilekçe SIHHAT PROJESİ

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