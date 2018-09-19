HABER

Sihirbazlık gösterisinde dehşet anı! Feci şekilde can verdi

İLGİNÇ HABERLER  | 19.09.2018 19:36 | Son Güncelleme

Sihirbazlık gösterisi sırasında cam fanusun içerisinden çıkamayan kadın feci şekilde can verdi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Sihirbazlık gösterisi gereği su dolu cam fanusa giren kadın elindeki kilitleri çözemeyince feci şekilde can verdi. Amerika'daki gösteri sosyal medyada da gündem oldu.

PARTNERDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktıDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktı
Magandanın tek teker şovu kameradaMagandanın tek teker şovu kamerada
İki bacağını kaybeden köpek hayata tutunmaya çalışıyorİki bacağını kaybeden köpek hayata tutunmaya çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sihirbazlık gösterisi sosyal medya Amerika

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Magandanın tek teker şovu kamerada

Magandanın tek teker şovu kamerada

İki bacağını kaybeden köpek hayata tutunmaya çalışıyor

İki bacağını kaybeden köpek hayata tutunmaya çalışıyor

Magandanın tek teker şovu kamerada

Magandanın tek teker şovu kamerada

83 yaşındaki o adam kahraman oldu

83 yaşındaki o adam kahraman oldu

30 squat yapana bedava bilet

30 squat yapana bedava bilet

Aşırı hız yaptı, direksiyon elinde kaldı

Aşırı hız yaptı, direksiyon elinde kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.