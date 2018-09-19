Sihirbazlık gösterisinde dehşet anı! Feci şekilde can verdi

Sihirbazlık gösterisi gereği su dolu cam fanusa giren kadın elindeki kilitleri çözemeyince feci şekilde can verdi. Amerika'daki gösteri sosyal medyada da gündem oldu.
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