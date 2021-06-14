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  4. Sihirli Annem dizisinin Tuğçe’si Damla Ersubaşı fazla kilolarından kurtuldu! Damla Ersubaşı’nın son hali resmen dudak uçuklatıyor!

Sihirli Annem dizisinin Tuğçe’si Damla Ersubaşı fazla kilolarından kurtuldu! Damla Ersubaşı’nın son hali resmen dudak uçuklatıyor!

14.06.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin fenomen dizisi Sihirli Annem’in beğenilen çocuk oyuncusu Damla Ersubaşı, son dönemlerde aldığı fazla kilolarla gündemden düşmüyordu. 2016 yılında Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturan Damla Ersubaşı, daha önce eşinin kendisini aldattığı iddiaları ile gündeme gelmişti. Bir dönem aldatma iddiaları ile magazin gündeminden düşmeyen Damla Ersubaşı, eşinin kendisini aldattığını kabul etmişti.

Sihirli Annem dizisinin sevilen karakteri Tuğçe’ye hayat veren Damla Ersubaşı, özel hayatıyla magazin gündeminde sıklıkla konuşuluyor. İki çocuğu olan Damla Ersubaşı, son dönemlerde ise aldığı kilolar ile çok konuşuldu. Ancak şimdi Ersubaşı’yı görenler tanıyamıyor! Resmen iğne ipliğe Dönen Damla Ersubaşı, düşman çatlattı.

Bambaşka biri oldu!

Aldığı kilolardan kısa sürede kurtularak oldukça güzel bir fiziğe kavuşan Ersubaşı, kendine daha çok dikkat etmeye başladı.
Saçlarını sarıya boyayarak bir dönem tarzını değiştiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları ile çok konuşuluyor.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Damla Ersubaşı, verdiği kilolar ve güzel fiziği ile oldukça dikkat çekiyor.

Evliliğini bitirmedi!

Evliliğini bitirmedi!
Sihirli Annem dizisinin Tuğçe karakterine hayat veren Damla Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu.
Çiftin evliliğinde daha önce aldatma iddiaları ile beraber bir çatırdama yaşanmış ve Damla Ersubaşı eşinin kendisini aldattığını kabul etmişti.
Ancak Ersubaşı, aldatılmasına rağmen evliliğini bitirmemiş ve devam etme kararı almıştı.

15 dakikada boşandılar

15 dakikada boşandılar
İşletmeci Mustafa Can Keser ile 4 yıllık evliliğinin sonunda ise ikinci çocuklarına hamile olan Damla Ersubaşı, 2020 Kasım ayında tek celsede Keser’den boşandı.
15 dakika süren duruşmada, hakim çifti tek celsede boşadı.
Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise 2020 Kasım ayında dünyaya geldi.
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Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı
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elli yasinda gibi duruyor

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