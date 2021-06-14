Sihirli Annem dizisinin Tuğçe’si Damla Ersubaşı fazla kilolarından kurtuldu! Damla Ersubaşı’nın son hali resmen dudak uçuklatıyor!

Sihirli Annem dizisinin sevilen karakteri Tuğçe’ye hayat veren Damla Ersubaşı, özel hayatıyla magazin gündeminde sıklıkla konuşuluyor. İki çocuğu olan Damla Ersubaşı, son dönemlerde ise aldığı kilolar ile çok konuşuldu. Ancak şimdi Ersubaşı’yı görenler tanıyamıyor! Resmen iğne ipliğe Dönen Damla Ersubaşı, düşman çatlattı.

Bambaşka biri oldu!

Aldığı kilolardan kısa sürede kurtularak oldukça güzel bir fiziğe kavuşan Ersubaşı, kendine daha çok dikkat etmeye başladı.

Saçlarını sarıya boyayarak bir dönem tarzını değiştiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları ile çok konuşuluyor.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Damla Ersubaşı, verdiği kilolar ve güzel fiziği ile oldukça dikkat çekiyor.

Evliliğini bitirmedi! Sihirli Annem dizisinin Tuğçe karakterine hayat veren Damla Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu.

Çiftin evliliğinde daha önce aldatma iddiaları ile beraber bir çatırdama yaşanmış ve Damla Ersubaşı eşinin kendisini aldattığını kabul etmişti.

Ancak Ersubaşı, aldatılmasına rağmen evliliğini bitirmemiş ve devam etme kararı almıştı.

15 dakikada boşandılar İşletmeci Mustafa Can Keser ile 4 yıllık evliliğinin sonunda ise ikinci çocuklarına hamile olan Damla Ersubaşı, 2020 Kasım ayında tek celsede Keser’den boşandı.

15 dakika süren duruşmada, hakim çifti tek celsede boşadı.