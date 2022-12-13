Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Takipçileri sessiz kalamadı

Geçtiğimiz haziran ayında futbolcu eşi Caner Turp'tan boşanan Gizem Güven, kendisini işine verdi. YouTube ve Instagram'da büyük bir takipçi kitlesi bulunan Güven, bu defa göğüs dekolteli paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

Gizem Güven'in iddialı pozlarına ''Eskiden daha güzel giyinirdin'' diyenler kadar ''Gittikçe daha alımlı bir kadına dönüşüyorsun'' yorumu yapanlar da oldu.

YouTube'da makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üreten Gizem Güven'in 250 bini aşkın abonesi bulunuyor.

Lisans eğitimini Endüstri Ürünleri Tasarımı üzerine yapan Gizem Güven, özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Gizem Güven, 10 yıllık sevgilisi Caner Turp'la evlenip 1 yıl sonra boşanma kararı almıştı.



