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  4. Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Takipçileri sessiz kalamadı

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Takipçileri sessiz kalamadı

13.12.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem ve Selena gibi dizilerle akıllara kazınan güzel oyuncu Gizem Güven, 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu. Bazı takipçileri Gizem Güven'in iddialı stilini beğenmedi.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Takipçileri sessiz kalamadı

Geçtiğimiz haziran ayında futbolcu eşi Caner Turp'tan boşanan Gizem Güven, kendisini işine verdi. YouTube ve Instagram'da büyük bir takipçi kitlesi bulunan Güven, bu defa göğüs dekolteli paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Gizem Güven'in iddialı pozlarına ''Eskiden daha güzel giyinirdin'' diyenler kadar ''Gittikçe daha alımlı bir kadına dönüşüyorsun'' yorumu yapanlar da oldu.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Takipçileri sessiz kalamadı

YouTube'da makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üreten Gizem Güven'in 250 bini aşkın abonesi bulunuyor.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Takipçileri sessiz kalamadı

Lisans eğitimini Endüstri Ürünleri Tasarımı üzerine yapan Gizem Güven, özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Takipçileri sessiz kalamadı

Gizem Güven, 10 yıllık sevgilisi Caner Turp'la evlenip 1 yıl sonra boşanma kararı almıştı.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Takipçileri sessiz kalamadı


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