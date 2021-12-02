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  4. Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya dekolteli pozuyla beğeni topladı!

02.12.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2003-2012 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, Instagram hesabından paylaştığı mor elbiseli pozuyla beğeni topladı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Başrollerini İnci Türkay, Şahap Sayılgan ve Nevra Serezli'nin paylaştığı Sihirli Annem dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz dizileri arasında yerini koruyor. Dizide canlandırdığı 'Çilek' karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Çevre Mühendisliği bölümünü bitiren Özkaya, YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle adından söz ettiriyor.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunan bir dönemin çocuk yıldızı, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya dekolteli pozuyla beğeni topladı!


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