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Sihirli Annem'in Firuzesi Süeda Çil 25 kilo verdi! Son hali ile göz kamaştırdı

07.06.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan fantastik çocuk dizisi 'Sihirli Annem'de Firuze karakterine hayat veren ünlü oyuncu Süeda Çil, son haliyle herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu verdiği kilolarla dikkat çekerken adeta başka birine dönüştü. İşte Sihirli Annem'in Firuze'sinin şaşırtan değişimi...

Selena, Kaygısızlar ve Çiçek Taksi gibi başarılı yapımlarda rol alması ile adından söz ettiren oyuncu Süeda Çil, son haliyle herkesi şaşırttı. Sihirli Annem dizisinde Firuze karakterine hayat vermesiyle bir döneme damgasını vuran başarılı oyuncu, fazla kilolarından kurtularak tam 25 kilo verdi. Eski halinden eser kalmayan ünlü oyuncu, adeta başka birisine dönüştü.

Sihirli Annem'in Firuze'si Süeda Çil'in muhteşem değişimi!

Birçok başarılı yapımda rol alarak adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Süeda Çil, son haliyle herkesi şaşırttı.
Sık sık ekranlarda, kiloları ile barışık ev hanımı karakterini oynamaktan sıkıldığını belirten oyuncu, "Artık başka roller oynamak, hayatta başka bir formda görünmek istediğimi fark ettim." ifadelerini kullandı.
Yaşadığı bazı sorunlarında kilosu ile ilgisi olduğunu vurgulayan Çil, "Hayatta hiçbir şey için geç değildir. 50 yaşımda kolları sıvadım. İşe diyetle başladım, sonra spor. Bunu hayatımın parçası haline getirdim." şeklinde konuşarak nasıl fazlalıklarından kurtulduğunu anlattı.
Sözlerine devam eden oyuncu konuşmasında "Her verdiğim 1 kiloda büyük gelen bir elbisemi arkadaşlarıma dağıttım, kendime de masaj hediye ettim. ve 25 kilo verdim. Olmak istediğim kilo ve bedende mutlu bir orta yaşlıyım." İfadelerine yer verdi.

Süeda Çil kimdir?

Süeda Çil kimdir?
Süeda Çil,11 Mayıs 1969 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türk oyuncu ve yardımcı yönetmen. Özellikle Adile Teyze gibi filmler ve Kaygısızlar, Üzgünüm Leyla, Sihirli Annem, Selena, Hepsi 1 ve Benim Annem Bir Melek ile Kollama gibi dizilerdeki rolleriyle tanınır.
İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Çil, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra 1990 yılında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi.
Sanatçı, oyunculuğunun dışında Başar Sabuncu, Orhan Alkaya, Şükrü Türen, Neşe Erçetin gibi yönetmenlere asistanlık yaptı. Kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol alan Süeda Çil, ilk filmi olan Sokaktaki Adam ile ödül kazandı.
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