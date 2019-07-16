Sihirli Annem'in küçük Toprak'ı Jennifer Boyner kocaman oldu!

2003-2012 yılları arasında yayınlanan "Sihirli Annem" dizisinde Toprak'ı oynayan Jennifer Boyner büyüdü ve gencecik bir kız oldu.

Son günlerde Sihirli Annem filminin çekimlerine hazırlandığı konuşulan Boyner paylaşımlarıyla herkesin beğenisini topladı.

Dizinin yayınlandığı dönemde çocuk oyuncu olarak rol alan Jennifer Boyner şimdilerde 19 yaşında bir genç kız...

Sosyal medyada 118 bin takipçisi olan genç oyuncu paylaşımlarıyla herkesin dikkatini çekiyor.

Sihirli Annem dizisiyle bir döneme damga vuran o dönemin çocuk oyuncuları ayrıca her fırsatta bir araya geliyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor! Oyuncular sık sık "Birbirimizden hiç kopmadık. Kan bağımız yok ama can bağımız var” diyor.



