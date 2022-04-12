Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Eski eşi Mustafa Can Keser bakın ne yaptı

Damla Ersubaşı 'şiddet' ve 'ihanet' iddiasıyla, 2016'da evlendiği Mustafa Can Keser'den boşanmış, ardından yeniden evlilik kararı almıştı. Tekrardan nikah masasına oturmaya hazırlanan ikilinin ayrılığı ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ersubaşı Instagram hesabından göğüs dekolteli pozunu paylaşınca eski eşi Mustafa Can Keser'in hamlesi dikkat çekti.

DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI! ESKİ EŞİ BAKIN NE YAPTI

Damla Ersubaşı Instagram hesabından dekolteli pozunu paylaştı. Bu poza binlerce beğeni ve çok sayıda yorum gelirken bir yorum da iş insanı Evren Yaşlak'dan geldi. Evren Yaşlak, Damla Ersubaşı'nın dekolteli pozuna üç tane kalp emojisi koydu.

Bunun ardından Damla Ersubaşı'nın eski eşi Mustafa Can Keser, Evren Yaşlak'ın o yorumunu sosyal medyada beğendi.

Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'nı Instagram'da takip etmemesi ise dikkat çekti.

GÜL DEMETİYLE POZ VERDİ

Damla Ersubaşı geçtiğimiz günlerde kucağında gül demetiyle poz verdi ve bu pozu, "Kaç yüz tane olduğunu sayamadım. Gül reçeli yaparız bizde" sözleriyle paylaştı.

"KEŞKE 23 YAŞINDA EVLENMESEYDİM"

Katıldığı bir programda eski eşi Mustafa Can Keser'in çok sinirli olduğunu söyleyen Damla Ersubaşı, "Keşke 23 yaşında evlenmeseydim." dedi. Ersubaşı 23 yaşın evlilik için çok erken olduğunu da sözlerine ekledi.



