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Sihirli Annem oyuncuları Gizem Güven’in düğününde bir araya geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 09:38 | Son Güncelleme

2003 yılında Kanal D ekranlarına gelen Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncuları yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan’ın paylaştığı dizide Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven’in düğününe rol arkadaşları akın etti.

Sihirli Annem oyuncuları Gizem Güven’in düğününde bir araya geldi!

Sihirli Annem dizisinde rol alarak popülerliğine kavuşan Gizem Güven dün gerçekleşen düğünle hayatını futbolcu Caner Turp ile birleştirdi. Gizem Güven ve Caner Turp’un düğüne Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncuları adeta çıkartma yaptı. Yıllar sonra yeniden aynı kareyi paylaşan isimlerin değişimleri görenleri adeta şoke etti.

sihirli annem

Kendine ait bir Youtube kanalı bulunan bir dönemin çocuk oyuncu Gizem Güven dün gerçekleşen törenle evlendi. Gizem Güven’in düğününe ise Jennifer Boyner, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı, Michelle Cedolini ve Zeynep Özkaya konuk oldu. Ünlü oyuncuların hep beraber verdikleri poz Sihirli Annem hayranlarını gülümsetmeyi başardı. Oyuncuların değişimleri görenlerin dikkatinden kaçmadı.

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