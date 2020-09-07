Sihirli Annem oyuncuları Gizem Güven’in düğününde bir araya geldi!

Sihirli Annem dizisinde rol alarak popülerliğine kavuşan Gizem Güven dün gerçekleşen düğünle hayatını futbolcu Caner Turp ile birleştirdi. Gizem Güven ve Caner Turp’un düğüne Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncuları adeta çıkartma yaptı. Yıllar sonra yeniden aynı kareyi paylaşan isimlerin değişimleri görenleri adeta şoke etti.

Kendine ait bir Youtube kanalı bulunan bir dönemin çocuk oyuncu Gizem Güven dün gerçekleşen törenle evlendi. Gizem Güven’in düğününe ise Jennifer Boyner, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı, Michelle Cedolini ve Zeynep Özkaya konuk oldu. Ünlü oyuncuların hep beraber verdikleri poz Sihirli Annem hayranlarını gülümsetmeyi başardı. Oyuncuların değişimleri görenlerin dikkatinden kaçmadı.

