Sihirli Annem ve Selena dizisi kızlarının arası mı açıldı? Küstükleri konuşuldu!

Selena ve Sihirli Annem dizisinde kardeş gibi büyüyen ve yıllar sonra bile sık sık birlikte görüntü veren Gizem Güven, Jeniffer Boyner, Zeynep Özkaya ve Dilara Kurtulmuş'un aralarının açıldığı iddia edildi. Birbirinden hiç ayrılmayan ve hala Çilek, Nazlı, Leyla ve Toprak olarak anılan o isimler birlikte verdiği görüntüler ile iddiaları yalanladı. İşte, detaylar...

Sihirli Annem ve Selena kızlarının arasında neler oluyor?

Sihirli Annem ve Selena dizilerinin setlerinde kardeş gibi büyüyen Gizem Güven, Jeniffer Boyner, Zeynep Özkaya ve Dilara Kurtulmuş aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen birbirleri ile görüşmeye devam ediyorlar.

Gizem Güven, Jeniffer Boyner, Zeynep Özkaya ve Dilara Kurtulmuş'un geçtiğimiz günlerde aralarının açıldığı iddia edildi.

Sevenleri tarafından kardeş gibi büyüyen 4'lünün aralarının neden bozulduğu merak konusu oldu.

Ancak, Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın Youtube kanalında bir araya gelen Sihirli Annem ve Selena kızları bir arada görüntü verdi.