Vücuduna sihirli mantar aldı organları mantarlandı!

Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry'de yayımlanan rapora göre 30 yaşındaki Amerikalının tip 1 bipolar bozukluktan mustarip olduğu belirtildi.

Uzun süredir ilaçlarını almayan kişinin, geçirdiği manik ve depresif dönemlerin olumsuz etkilerini azaltmak için opioid kullandığı belirtildi. Fakat zamanla opioide bağımlı hale gelen kişinin, bunu yerine kullanabileceği alternatif maddeleri araştırdığı ifade edildi.

Psilosibin maddesinin, depresyon ve kaygı bozukluklarının tedavisinde işe yarayabileceğine dair bilgilere ulaşan adam, bu maddenin bulunduğu, yaygın olarak sihirli mantar diye bilinen halüsinojen içerikli bitkilerden aldı.

Kaygı ve depresyondan mustarip kanser hastalarıyla küçük çaplı çalışmalar düzenleyen Johns Hopkins ve New York Üniversitesi'nden araştırmacılar, ayrı çalışmalarda bu hastalara psilosibin verildiğinde hem kısa hem de uzun vadede belirtilerin azaldığına dair sonuçlar elde etmişti.

Ancak sihirli mantarların hiçbir şekilde enjeksiyon yoluyla alınmaması gerekiyor.