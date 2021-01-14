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Vücuduna sihirli mantar aldı organları mantarlandı!

14.01.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Vücuduna sihirli mantar aldı organları mantarlandı!

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan bir adam, damarına sihirli mantar enjekte edince organ yetmezliği yaşadı.

Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry'de yayımlanan rapora göre 30 yaşındaki Amerikalının tip 1 bipolar bozukluktan mustarip olduğu belirtildi.

Uzun süredir ilaçlarını almayan kişinin, geçirdiği manik ve depresif dönemlerin olumsuz etkilerini azaltmak için opioid kullandığı belirtildi. Fakat zamanla opioide bağımlı hale gelen kişinin, bunu yerine kullanabileceği alternatif maddeleri araştırdığı ifade edildi.

Psilosibin maddesinin, depresyon ve kaygı bozukluklarının tedavisinde işe yarayabileceğine dair bilgilere ulaşan adam, bu maddenin bulunduğu, yaygın olarak sihirli mantar diye bilinen halüsinojen içerikli bitkilerden aldı.

Kaygı ve depresyondan mustarip kanser hastalarıyla küçük çaplı çalışmalar düzenleyen Johns Hopkins ve New York Üniversitesi'nden araştırmacılar, ayrı çalışmalarda bu hastalara psilosibin verildiğinde hem kısa hem de uzun vadede belirtilerin azaldığına dair sonuçlar elde etmişti.

Ancak sihirli mantarların hiçbir şekilde enjeksiyon yoluyla alınmaması gerekiyor.

Genellikle bu bitkiler hiçbir işlemden geçirilmeden tüketilebildiği gibi, toz halinde de kullanılabiliyor.

Öte yandan rapordaki sözkonusu kişi, mantarları önce suda kaynatıp çıkan sıvıyı pamuklu kulak çubuğuyla damıtarak doğrudan vücuduna enjekte etmişti.

Birkaç gün sonra halsizleşen adam hızla kötüleşerek ishal, mide bulantısı ve sarılık gibi belirtiler göstermeye başladı.

Ailesinin acil servise götürdüğü kişinin böbreklerinin çalışmadığı ve organlarının işlevlerini kaybetmeye başladığı tespit edildi.

Kan örneğinin sonuçlarında adamın vücudunda mantarlar yetişmeye başladığını fark eden doktorlarsa şaşkına uğradı.

Antibiyotik ve mantar tedavisinde kullanılan antifungal ilaçlarla 22 gün boyunca hastanede tedavi edilen kişi iyileşerek taburcu edildi. İlaç tedavisine devam edilmesi şartıyla hastane tarafından eve gönderildi.

Kolorado eyaletindeki Denver ve Kaliforniya eyaletindeki Oakland'ın ardından, sihirli mantarlar Oregon eyaletinde de geçen sene yasallaştırılmıştı.

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