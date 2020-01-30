HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sıhke Gölü’nün yüzeyi buzla kaplandı

Sıhke Gölü’nün yüzeyi buzla kaplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 08:57 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba ilçesi sınırında yer alan Sıhke Gölü’nün yüzeyi, dondurucu soğuklardan dolayı tamamen buzla kaplandı.Van’da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesi, yaşamı olumsuz etkiledi.

Van’ın Tuşba ilçesi sınırında yer alan Sıhke Gölü’nün yüzeyi, dondurucu soğuklardan dolayı tamamen buzla kaplandı.
Van’da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesi, yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle Van-Özalp karayolu üzerindeki Sıhke Gölü dondu. Aşırı soğuklar nedeniyle gölde yaklaşık 20 santimetrelik buz tabakası oluşurken, üzeri ise kar örtüsüyle kaplandı.

Aç kalan martılar için yemleme çalışması
Sıhke Gölü’nün büyük bir kısmı donarken, üzerine konan binlerce martı ise aç kaldı. Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, donan gölde yiyecek bulamayan martılara buğday attı.
İHA muhabirine konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sıracettin Bakan, gölün ocak ayı itibariyle tamamen buz tutuğunu belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da buz tutan gölün çevresinde yem bulamayan yaban hayvanları için yem bıraktıklarını ifade eden Bakan, “Ocak ayından itibariyle Sıhke Gölü tamamen donmaktadır. Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman’ın direktifleri doğrultusunda yiyecek bulamayan kuşlar için buraya gelip yem bırakıyoruz. Kuşlar ve diğer hayvanların aç kalmamaları için bölgemizin değişik noktalarında da yem bırakmaktayız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Kızılay Başkanı'ndan 'Ensar' iddialarına cevap!

Kızılay Başkanı'ndan 'Ensar' iddialarına cevap!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs salgını İstanbul Havalimanı'nda maske satışlarını arttırdı

'Kutu kutu maske alıyorlar'

Çin’den dönen Türkler anlattı: Hayalet şehir gibi

Çin'den dönen Türkler anlattı: Tüm şehir...

Atıklardan dev balık heykeli yaptı!

Atıklardan dev balık heykeli yaptı!

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye son dakika uyarısı! Kar, yağmur, fırtına...

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Suriye sınırına gece askeri sevkiyat!

Suriye sınırına gece askeri sevkiyat!

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki: İşinin başında dur

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.