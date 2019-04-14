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Sihler, Vaisakhi Bayramı için Pakistan'da bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 16:37 | Son Güncelleme

Sihler, Vaisakhi Bayramı için Pakistan'da bir araya geldi

İSLAMABAD (AA) - Alt kıtada yaşayan binlerce Sih, Vaisakhi Bayramı'nı kutlamak üzere Pakistan'da bir araya geldi.

Sihler, hasat festivali olarak kutlanan dini bayram vesilesiyle İslamabad'ın kuzeybatısındaki Hasanabdal kentindeki kutsal Gurdwara Punja Sahib tapınağında toplandı.

Bir hafta süren kutlamalar bu yıl Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan gerginlik nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Hindistan'da yaşayan 2 bin Sih festivale katılmak üzere Pakistan'ı ziyaret etti.

16. yüzyılda Kuzey Hindistan'da ortaya çıkan Sih inancının çoğunluğu Hint alt kıtasında olmak üzere dünya genelinde 23 milyon takipçisi var. Hindistan'da ve Pakistan'da azınlık konumundaki inanç gurubunun kutsal kabul ettiği mabetlerin büyük bölümü iki ülkenin bağımsızlıklarını kazanmasının ardından Pakistan tarafında kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sih Viasakhi bayramı

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