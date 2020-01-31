Şii dini merci Sistani'den "yeni hükümet ve erken seçim" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, yeni hükümetin acilen kurulması ve en kısa zamanda erken seçime gidilmesi çağrısı yaptı.

Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Abdulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin "siyasi mesajı"nı okudu.

Mesajında hükümet karşıtı gösterilerin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen hala bir hükümetin kurulamamasını eleştiren Sistani, "Halkın bağrından kopan ve durumu sakinleştirebilen yeni bir hükümetin acilen kurulması gerekiyor. Bu hükümet de ülkeyi en kısa zamanda özgür ve nezih bir erken seçime götürmeli." ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin yeni başbakan konusunda anlaşamadığını ve ayrıştığını vurgulayan Şii dini merci, Irak'ın içinde bulunduğu ortamda en uygun seçeneğin "sandık başına gitmek" olduğunu savundu.

- Trump'ın sözde barış planına tepki

Ali Sistani, açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını da kınayarak, "İşgal altındaki topraklarını geri alması ve bağımsız devletini kurması için mazlum Filistin halkının yanındayız." ifadelerine yer verdi.